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بعد استئناف الترانزيت عبر دبي.. طيران الإمارات توفر رحلات للمسافرين إلى 29 مدينة

نبّهت عملاءها بضرورة التأكد من متطلبات السفر والدخول إلى الوجهة المقصودة قبل الرحلة

إثر إعلان حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رفع القيود على حركة الركاب العابرين (الترانزيت)، سوف توفر طيران الإمارات ابتداءً من 15 يونيو الجاري خدمات ركاب إلى 16 مدينة أخرى على طائراتها البوينج 777-300ER.

ونظراً إلى أن القيود المفروضة على السفر لا تزال سارية في غالبية دول العالم، نبهت طيران الإمارات عملاءها بضرورة التأكد من متطلبات السفر والدخول إلى الوجهة المقصودة قبل الرحلة.

ويتوفر الآن على الموقع الشبكي لطيران الإمارات emirates.com وعن طريق وكلاء السفر إمكانية الحجز للسفر بين دبي والمدن التالية: البحرين، مانشستر، زيوريخ، فيينا، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جيه اف كيه، سيول، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونج كونج، بيرث وبريسبن.

كما توفر طيران الإمارات ابتداءً من 8 يونيو أيضاً رحلات من كراتشي ولاهور وإسلام أباد؛ لإعادة المقيمين في دولة الإمارات والمسافرين من باكستان الراغبين في مواصلة سفرهم إلى إحدى محطات الناقلة المتاحة.

ومع الإعلان الجديد، سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها طيران الإمارات على رحلات الشحن المنتظمة من دبي إلى 29 مدينة، بما في ذلك الرحلات التي تعمل حالياً إلى كل من: لندن هيثرو، فرانكفورت، باريس، ميلانو، مدريد، شيكاغو، تورنتو، سيدني، وملبورن، بالإضافة إلى مانيلا ابتداءً من 11 يونيو.

وأصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات أيضاً الحجز للسفر بسهولة عبر دبي بين وجهات في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأمريكتين، طالما كانوا يلبون متطلبات السفر ودخول الوجهة المقصودة.

وتواصل طيران الإمارات العمل والتنسيق مع السلطات الحكومية لاتخاذ مقاربات ومناهج محسوبة ومدروسة بعناية لاستئناف الرحلات وإعادة بناء شبكة خطوطها بين دبي والعالم.

الصحة والسلامة أولاً

وتطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، لضمان سلامة عملائها وموظفيها.

وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.

قيود السفر

وتذكّر طيران الإمارات عملاءها بأن القيود التي تفرضها دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها لن تتمكن من قبول المسافرين على رحلاتها إلا إذا كانت تنطبق عليهم شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها.

ويمكن لحاملي الإقامات الراغبين العودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الاطلاع على المتطلبات من خلال الموقع https://www.emirates.com/ae/arabic/help/flying-you-home/

مزيد من المعلومات عن طيران الإمارات والرحلات التي تسيرها حالياً على الموقع الشبكي https://www.emirates.com/ae/arabic/

طيران الإمارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد استئناف الترانزيت عبر دبي.. طيران الإمارات توفر رحلات للمسافرين إلى 29 مدينة
سبق

إثر إعلان حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رفع القيود على حركة الركاب العابرين (الترانزيت)، سوف توفر طيران الإمارات ابتداءً من 15 يونيو الجاري خدمات ركاب إلى 16 مدينة أخرى على طائراتها البوينج 777-300ER.

ونظراً إلى أن القيود المفروضة على السفر لا تزال سارية في غالبية دول العالم، نبهت طيران الإمارات عملاءها بضرورة التأكد من متطلبات السفر والدخول إلى الوجهة المقصودة قبل الرحلة.

ويتوفر الآن على الموقع الشبكي لطيران الإمارات emirates.com وعن طريق وكلاء السفر إمكانية الحجز للسفر بين دبي والمدن التالية: البحرين، مانشستر، زيوريخ، فيينا، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جيه اف كيه، سيول، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونج كونج، بيرث وبريسبن.

كما توفر طيران الإمارات ابتداءً من 8 يونيو أيضاً رحلات من كراتشي ولاهور وإسلام أباد؛ لإعادة المقيمين في دولة الإمارات والمسافرين من باكستان الراغبين في مواصلة سفرهم إلى إحدى محطات الناقلة المتاحة.

ومع الإعلان الجديد، سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها طيران الإمارات على رحلات الشحن المنتظمة من دبي إلى 29 مدينة، بما في ذلك الرحلات التي تعمل حالياً إلى كل من: لندن هيثرو، فرانكفورت، باريس، ميلانو، مدريد، شيكاغو، تورنتو، سيدني، وملبورن، بالإضافة إلى مانيلا ابتداءً من 11 يونيو.

وأصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات أيضاً الحجز للسفر بسهولة عبر دبي بين وجهات في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأمريكتين، طالما كانوا يلبون متطلبات السفر ودخول الوجهة المقصودة.

وتواصل طيران الإمارات العمل والتنسيق مع السلطات الحكومية لاتخاذ مقاربات ومناهج محسوبة ومدروسة بعناية لاستئناف الرحلات وإعادة بناء شبكة خطوطها بين دبي والعالم.

الصحة والسلامة أولاً

وتطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، لضمان سلامة عملائها وموظفيها.

وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.

قيود السفر

وتذكّر طيران الإمارات عملاءها بأن القيود التي تفرضها دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها لن تتمكن من قبول المسافرين على رحلاتها إلا إذا كانت تنطبق عليهم شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها.

ويمكن لحاملي الإقامات الراغبين العودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الاطلاع على المتطلبات من خلال الموقع https://www.emirates.com/ae/arabic/help/flying-you-home/

مزيد من المعلومات عن طيران الإمارات والرحلات التي تسيرها حالياً على الموقع الشبكي https://www.emirates.com/ae/arabic/

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
02:06 PM

بعد استئناف الترانزيت عبر دبي.. طيران الإمارات توفر رحلات للمسافرين إلى 29 مدينة

نبّهت عملاءها بضرورة التأكد من متطلبات السفر والدخول إلى الوجهة المقصودة قبل الرحلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - دبي
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إثر إعلان حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رفع القيود على حركة الركاب العابرين (الترانزيت)، سوف توفر طيران الإمارات ابتداءً من 15 يونيو الجاري خدمات ركاب إلى 16 مدينة أخرى على طائراتها البوينج 777-300ER.

ونظراً إلى أن القيود المفروضة على السفر لا تزال سارية في غالبية دول العالم، نبهت طيران الإمارات عملاءها بضرورة التأكد من متطلبات السفر والدخول إلى الوجهة المقصودة قبل الرحلة.

ويتوفر الآن على الموقع الشبكي لطيران الإمارات emirates.com وعن طريق وكلاء السفر إمكانية الحجز للسفر بين دبي والمدن التالية: البحرين، مانشستر، زيوريخ، فيينا، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جيه اف كيه، سيول، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونج كونج، بيرث وبريسبن.

كما توفر طيران الإمارات ابتداءً من 8 يونيو أيضاً رحلات من كراتشي ولاهور وإسلام أباد؛ لإعادة المقيمين في دولة الإمارات والمسافرين من باكستان الراغبين في مواصلة سفرهم إلى إحدى محطات الناقلة المتاحة.

ومع الإعلان الجديد، سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها طيران الإمارات على رحلات الشحن المنتظمة من دبي إلى 29 مدينة، بما في ذلك الرحلات التي تعمل حالياً إلى كل من: لندن هيثرو، فرانكفورت، باريس، ميلانو، مدريد، شيكاغو، تورنتو، سيدني، وملبورن، بالإضافة إلى مانيلا ابتداءً من 11 يونيو.

وأصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات أيضاً الحجز للسفر بسهولة عبر دبي بين وجهات في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأمريكتين، طالما كانوا يلبون متطلبات السفر ودخول الوجهة المقصودة.

وتواصل طيران الإمارات العمل والتنسيق مع السلطات الحكومية لاتخاذ مقاربات ومناهج محسوبة ومدروسة بعناية لاستئناف الرحلات وإعادة بناء شبكة خطوطها بين دبي والعالم.

الصحة والسلامة أولاً

وتطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، لضمان سلامة عملائها وموظفيها.

وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.

قيود السفر

وتذكّر طيران الإمارات عملاءها بأن القيود التي تفرضها دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها لن تتمكن من قبول المسافرين على رحلاتها إلا إذا كانت تنطبق عليهم شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها.

ويمكن لحاملي الإقامات الراغبين العودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الاطلاع على المتطلبات من خلال الموقع https://www.emirates.com/ae/arabic/help/flying-you-home/

مزيد من المعلومات عن طيران الإمارات والرحلات التي تسيرها حالياً على الموقع الشبكي https://www.emirates.com/ae/arabic/

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