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بسبب عدم تعليق الدراسة.. أهالي بيشة لـ"التعليم": لا تجازفوا بالأرواح

عبّروا عن استيائهم.. وقالوا: الأنظمة تسمح بالتعليق في هذه الأجواء

عبّر عدد من أهالي محافظة بيشة ومراكزها وقراها، عن استيائهم الشديد من مكابرة إدارة التعليم بحسب وصفهم، وعدم النظر لمطالبهم يوم أمس حول تعليق الدراسة بمدارس المحافظة؛ نظراً لموجة الغبار المستمرة، وتسجيل عدد من الطرق مستويات متدنية من الرؤية.

واستغرب الأهالي من عدم قيام إدارة التعليم بتعليق الدراسة في بيشة رغم تعليقها في تثليث المجاورة لها، إضافة لتعليق الدراسة المتأخر في خَيْبَر الجنوب.

وطالب الأهالي "التعليم" بتعليق الدراسة في مثل هذه الأجواء، وعدم المجازفة بأرواح المعلمين والمعلمات والطلاب وتعريضهم للخطر، خاصة أن الأنظمة تسمح لهم باتخاذ قرار تعليق الدراسة في مثل هذه الأجواء التي تنعدم فيها الرؤية.

يشار أن "تعليم بيشة" علق الدراسة في محافظة تثليث ومركز الأمواه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب عدم تعليق الدراسة.. أهالي بيشة لـ"التعليم": لا تجازفوا بالأرواح
سبق

عبّر عدد من أهالي محافظة بيشة ومراكزها وقراها، عن استيائهم الشديد من مكابرة إدارة التعليم بحسب وصفهم، وعدم النظر لمطالبهم يوم أمس حول تعليق الدراسة بمدارس المحافظة؛ نظراً لموجة الغبار المستمرة، وتسجيل عدد من الطرق مستويات متدنية من الرؤية.

واستغرب الأهالي من عدم قيام إدارة التعليم بتعليق الدراسة في بيشة رغم تعليقها في تثليث المجاورة لها، إضافة لتعليق الدراسة المتأخر في خَيْبَر الجنوب.

وطالب الأهالي "التعليم" بتعليق الدراسة في مثل هذه الأجواء، وعدم المجازفة بأرواح المعلمين والمعلمات والطلاب وتعريضهم للخطر، خاصة أن الأنظمة تسمح لهم باتخاذ قرار تعليق الدراسة في مثل هذه الأجواء التي تنعدم فيها الرؤية.

يشار أن "تعليم بيشة" علق الدراسة في محافظة تثليث ومركز الأمواه.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
10:31 AM

بسبب عدم تعليق الدراسة.. أهالي بيشة لـ"التعليم": لا تجازفوا بالأرواح

عبّروا عن استيائهم.. وقالوا: الأنظمة تسمح بالتعليق في هذه الأجواء

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سعود الدعجاني - بيشة
9
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عبّر عدد من أهالي محافظة بيشة ومراكزها وقراها، عن استيائهم الشديد من مكابرة إدارة التعليم بحسب وصفهم، وعدم النظر لمطالبهم يوم أمس حول تعليق الدراسة بمدارس المحافظة؛ نظراً لموجة الغبار المستمرة، وتسجيل عدد من الطرق مستويات متدنية من الرؤية.

واستغرب الأهالي من عدم قيام إدارة التعليم بتعليق الدراسة في بيشة رغم تعليقها في تثليث المجاورة لها، إضافة لتعليق الدراسة المتأخر في خَيْبَر الجنوب.

وطالب الأهالي "التعليم" بتعليق الدراسة في مثل هذه الأجواء، وعدم المجازفة بأرواح المعلمين والمعلمات والطلاب وتعريضهم للخطر، خاصة أن الأنظمة تسمح لهم باتخاذ قرار تعليق الدراسة في مثل هذه الأجواء التي تنعدم فيها الرؤية.

يشار أن "تعليم بيشة" علق الدراسة في محافظة تثليث ومركز الأمواه.

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