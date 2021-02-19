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موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

في أحدث إحصائية لعام 2021

كشفت إحصائية حديثة لموقع "جلوبال فاير باور" المختص في الشؤون العسكرية وتصنيف الجيوش عن احتلال السعودية المرتبة الخامسة عالمياً في سلاح المدرعات، متفوقة على عدد من الدول الإقليمية والقوى العالمية.

وبحسب الموقع العالمي المختص، تمتلك القوات البرية السعودية نحو 12.500 مدرعة، بسطت لها السيطرة والتفوق في ميدان سلاح المدرعات على قوى عسكرية عالمية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وأخرى إقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل.

وجاء الجيش الأمريكي في المرتبة الأولى بنحو 40 ألف مدرعة، فيما أتت الصين في المرتبة الثانية بـ 35 ألفاً، بينما جاءت روسيا في المركز الثالث بأكثر من 27 ألف مدرعة، وتبوأت السعودية المرتبة الخامسة بـ12.500 مدرعة.

وعلى صعيد القوى الإقليمية، فقد جاءت تركيا في المرتبة السابعة خلف السعودية بـ11.630مدرعة، فيما حلت مصر في المرتبة الثامنة بعدد 11 ألف مدرعة، فيما احتلت إيران المرتبة الخامسة عشرة بقوة قوامها 8500 مدرعة، بينما أتت إسرائيل في المرتبة السابعة عشرة بـ7500 مدرعة.

وتُعد المدرعات أحد أهم أدوات الحروب الحديثة، فهي مركبة قتال برية تكتيكية مصفحة ومدولبة أو مزنجرة، تجمع بين قوة النيران والصدمة والقدرة على الحركة والتنقل والمناورة في حقل المعركة مع توفير الحماية النسبية لسدنتها عن طريق التدريع الذي تتمتع به.

السعودية تركيا المملكة العربية السعودية إيران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح
سبق

كشفت إحصائية حديثة لموقع "جلوبال فاير باور" المختص في الشؤون العسكرية وتصنيف الجيوش عن احتلال السعودية المرتبة الخامسة عالمياً في سلاح المدرعات، متفوقة على عدد من الدول الإقليمية والقوى العالمية.

وبحسب الموقع العالمي المختص، تمتلك القوات البرية السعودية نحو 12.500 مدرعة، بسطت لها السيطرة والتفوق في ميدان سلاح المدرعات على قوى عسكرية عالمية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وأخرى إقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل.

وجاء الجيش الأمريكي في المرتبة الأولى بنحو 40 ألف مدرعة، فيما أتت الصين في المرتبة الثانية بـ 35 ألفاً، بينما جاءت روسيا في المركز الثالث بأكثر من 27 ألف مدرعة، وتبوأت السعودية المرتبة الخامسة بـ12.500 مدرعة.

وعلى صعيد القوى الإقليمية، فقد جاءت تركيا في المرتبة السابعة خلف السعودية بـ11.630مدرعة، فيما حلت مصر في المرتبة الثامنة بعدد 11 ألف مدرعة، فيما احتلت إيران المرتبة الخامسة عشرة بقوة قوامها 8500 مدرعة، بينما أتت إسرائيل في المرتبة السابعة عشرة بـ7500 مدرعة.

وتُعد المدرعات أحد أهم أدوات الحروب الحديثة، فهي مركبة قتال برية تكتيكية مصفحة ومدولبة أو مزنجرة، تجمع بين قوة النيران والصدمة والقدرة على الحركة والتنقل والمناورة في حقل المعركة مع توفير الحماية النسبية لسدنتها عن طريق التدريع الذي تتمتع به.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
01:47 AM
اخر تعديل
19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
02:36 AM

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

في أحدث إحصائية لعام 2021

A A A
ياسر نجدي - الرياض
3
1,444

كشفت إحصائية حديثة لموقع "جلوبال فاير باور" المختص في الشؤون العسكرية وتصنيف الجيوش عن احتلال السعودية المرتبة الخامسة عالمياً في سلاح المدرعات، متفوقة على عدد من الدول الإقليمية والقوى العالمية.

وبحسب الموقع العالمي المختص، تمتلك القوات البرية السعودية نحو 12.500 مدرعة، بسطت لها السيطرة والتفوق في ميدان سلاح المدرعات على قوى عسكرية عالمية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وأخرى إقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل.

وجاء الجيش الأمريكي في المرتبة الأولى بنحو 40 ألف مدرعة، فيما أتت الصين في المرتبة الثانية بـ 35 ألفاً، بينما جاءت روسيا في المركز الثالث بأكثر من 27 ألف مدرعة، وتبوأت السعودية المرتبة الخامسة بـ12.500 مدرعة.

وعلى صعيد القوى الإقليمية، فقد جاءت تركيا في المرتبة السابعة خلف السعودية بـ11.630مدرعة، فيما حلت مصر في المرتبة الثامنة بعدد 11 ألف مدرعة، فيما احتلت إيران المرتبة الخامسة عشرة بقوة قوامها 8500 مدرعة، بينما أتت إسرائيل في المرتبة السابعة عشرة بـ7500 مدرعة.

وتُعد المدرعات أحد أهم أدوات الحروب الحديثة، فهي مركبة قتال برية تكتيكية مصفحة ومدولبة أو مزنجرة، تجمع بين قوة النيران والصدمة والقدرة على الحركة والتنقل والمناورة في حقل المعركة مع توفير الحماية النسبية لسدنتها عن طريق التدريع الذي تتمتع به.

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