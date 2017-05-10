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الزعاق: التقلبات الجوية تستمرّ حتى نهاية رمضان

قال مغرّدًا: تستقرّ الأجواء بعد شهر من الآن تقريبًا

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، استمرار حالة التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة حتى نهاية رمضان.

وقال عبر حسابه في تويتر: تستمرّ التقلبات الجوية حتى نهاية #رمضان وتستقرّ الأجواء بعد شهر من الآن تقريبًا،
وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولًا لأمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، والشرقية)، فيما تنشط الرياح السطحية على منطقة الحدود الشمالية.

خالد بن صالح الزعاق حالة الطقس التقلبات الجوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الزعاق: التقلبات الجوية تستمرّ حتى نهاية رمضان
سبق

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، استمرار حالة التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة حتى نهاية رمضان.

وقال عبر حسابه في تويتر: تستمرّ التقلبات الجوية حتى نهاية #رمضان وتستقرّ الأجواء بعد شهر من الآن تقريبًا،
وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولًا لأمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، والشرقية)، فيما تنشط الرياح السطحية على منطقة الحدود الشمالية.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
08:45 PM

الزعاق: التقلبات الجوية تستمرّ حتى نهاية رمضان

قال مغرّدًا: تستقرّ الأجواء بعد شهر من الآن تقريبًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,751

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، استمرار حالة التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة حتى نهاية رمضان.

وقال عبر حسابه في تويتر: تستمرّ التقلبات الجوية حتى نهاية #رمضان وتستقرّ الأجواء بعد شهر من الآن تقريبًا،
وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولًا لأمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، والشرقية)، فيما تنشط الرياح السطحية على منطقة الحدود الشمالية.

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