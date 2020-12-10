النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الانضباط تغرم لاعب النصر "حمدالله" والاتفاق.. بمبلغ 30 ألف ريال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، قرارين بحق فريق الاتفاق ولاعب النصر عبد الرزاق حمدالله.

وقررت اللجنة إلزام فريق الاتفاق بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال، ‬بعد قيامه في نهاية مباراة فريقه أمام النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإلحاق الضرر بغرف تبديل الملابس، في قرار غير قابل للاستئناف.

كما غرّمت اللجنة لاعب فريق النصر عبد الرزاق حمدالله غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال، بعد غيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة "الفلاش إنترفيو" بعد نهاية مباراة فريقه مع الاتفاق، في قرار غير قابل للاستئناف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الانضباط تغرم لاعب النصر "حمدالله" والاتفاق.. بمبلغ 30 ألف ريال
سبق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، قرارين بحق فريق الاتفاق ولاعب النصر عبد الرزاق حمدالله.

وقررت اللجنة إلزام فريق الاتفاق بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال، ‬بعد قيامه في نهاية مباراة فريقه أمام النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإلحاق الضرر بغرف تبديل الملابس، في قرار غير قابل للاستئناف.

كما غرّمت اللجنة لاعب فريق النصر عبد الرزاق حمدالله غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال، بعد غيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة "الفلاش إنترفيو" بعد نهاية مباراة فريقه مع الاتفاق، في قرار غير قابل للاستئناف.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
07:21 PM

الانضباط تغرم لاعب النصر "حمدالله" والاتفاق.. بمبلغ 30 ألف ريال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,680

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، قرارين بحق فريق الاتفاق ولاعب النصر عبد الرزاق حمدالله.

وقررت اللجنة إلزام فريق الاتفاق بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال، ‬بعد قيامه في نهاية مباراة فريقه أمام النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإلحاق الضرر بغرف تبديل الملابس، في قرار غير قابل للاستئناف.

كما غرّمت اللجنة لاعب فريق النصر عبد الرزاق حمدالله غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال، بعد غيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة "الفلاش إنترفيو" بعد نهاية مباراة فريقه مع الاتفاق، في قرار غير قابل للاستئناف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,495
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,489
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,397
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,951

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة