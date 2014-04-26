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مدرب الأهلي: أنا فخور بفريقي.. و"عسيري" يؤكد: سنقاتل من أجل الفوز

قبل موقعة "الاستقلال" الإيراني في الجولة 5 من دوري أبطال آسيا

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي الروماني ريجيكامب قبل مواجهة "الاستقلال" الإيراني (الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2021- المجموعة الثالثة) غدًا الثلاثاء: نلعب غدًا مباراة هامة في مشوارنا الآسيوي، وأنا فخور بكل ما تم إنجازه حتى الآن خلال المرحلة الحالية الصعبة.

وأضاف: "مباراة الغد سيكون فيها الكثير من الكفاح، وسنختار التشكيلة المناسبة لها؛ لأن من سيحقق الفوز حظوظه ستكون بالتأهل أكبر.

وعن إمكانية مشاركة اللاعب متريتا بشكل أساسي؛ أكد المدرب أنها لم تتحدد حتى الآن بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

بدوره قال اللاعب هيثم عسيري: نعد الجماهير بأن نكون في قمة الجاهزية والتركيز وسنقاتل لتحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة.

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مدرب الأهلي: أنا فخور بفريقي.. و"عسيري" يؤكد: سنقاتل من أجل الفوز
سبق

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي الروماني ريجيكامب قبل مواجهة "الاستقلال" الإيراني (الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2021- المجموعة الثالثة) غدًا الثلاثاء: نلعب غدًا مباراة هامة في مشوارنا الآسيوي، وأنا فخور بكل ما تم إنجازه حتى الآن خلال المرحلة الحالية الصعبة.

وأضاف: "مباراة الغد سيكون فيها الكثير من الكفاح، وسنختار التشكيلة المناسبة لها؛ لأن من سيحقق الفوز حظوظه ستكون بالتأهل أكبر.

وعن إمكانية مشاركة اللاعب متريتا بشكل أساسي؛ أكد المدرب أنها لم تتحدد حتى الآن بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

بدوره قال اللاعب هيثم عسيري: نعد الجماهير بأن نكون في قمة الجاهزية والتركيز وسنقاتل لتحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
09:54 PM

مدرب الأهلي: أنا فخور بفريقي.. و"عسيري" يؤكد: سنقاتل من أجل الفوز

قبل موقعة "الاستقلال" الإيراني في الجولة 5 من دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي الروماني ريجيكامب قبل مواجهة "الاستقلال" الإيراني (الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2021- المجموعة الثالثة) غدًا الثلاثاء: نلعب غدًا مباراة هامة في مشوارنا الآسيوي، وأنا فخور بكل ما تم إنجازه حتى الآن خلال المرحلة الحالية الصعبة.

وأضاف: "مباراة الغد سيكون فيها الكثير من الكفاح، وسنختار التشكيلة المناسبة لها؛ لأن من سيحقق الفوز حظوظه ستكون بالتأهل أكبر.

وعن إمكانية مشاركة اللاعب متريتا بشكل أساسي؛ أكد المدرب أنها لم تتحدد حتى الآن بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

بدوره قال اللاعب هيثم عسيري: نعد الجماهير بأن نكون في قمة الجاهزية والتركيز وسنقاتل لتحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة.

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