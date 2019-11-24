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أنباء عن استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين للرئاسة في ليبيا

قالت مصادر إن النائب العام الليبي رفض منح فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، إفادة قبول المحكمة العليا للنقض في حكم الإعدام ضده، واعتبرت ذلك نية لاستبعاده من الانتخابات.

وأفادت وسائل إعلامية ليبية نقلًا عن حيثيات حكم المحكمة العليا بأن "النائب العام رفض منح فريق الدفاع عن القذافي، إفادة قبول المحكمة العليا للنقض في حكم الإعدام ضده، كما رفض منح إفادة بإلغاء قرار محكمة جنايات طرابلس الصادر في 2015 بالإعدام وإعادة المحاكمة، نتيجة ما شابها من فساد وعوار".

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أنباء عن استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين للرئاسة في ليبيا
سبق

قالت مصادر إن النائب العام الليبي رفض منح فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، إفادة قبول المحكمة العليا للنقض في حكم الإعدام ضده، واعتبرت ذلك نية لاستبعاده من الانتخابات.

وأفادت وسائل إعلامية ليبية نقلًا عن حيثيات حكم المحكمة العليا بأن "النائب العام رفض منح فريق الدفاع عن القذافي، إفادة قبول المحكمة العليا للنقض في حكم الإعدام ضده، كما رفض منح إفادة بإلغاء قرار محكمة جنايات طرابلس الصادر في 2015 بالإعدام وإعادة المحاكمة، نتيجة ما شابها من فساد وعوار".

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
05:12 PM

أنباء عن استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين للرئاسة في ليبيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت مصادر إن النائب العام الليبي رفض منح فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، إفادة قبول المحكمة العليا للنقض في حكم الإعدام ضده، واعتبرت ذلك نية لاستبعاده من الانتخابات.

وأفادت وسائل إعلامية ليبية نقلًا عن حيثيات حكم المحكمة العليا بأن "النائب العام رفض منح فريق الدفاع عن القذافي، إفادة قبول المحكمة العليا للنقض في حكم الإعدام ضده، كما رفض منح إفادة بإلغاء قرار محكمة جنايات طرابلس الصادر في 2015 بالإعدام وإعادة المحاكمة، نتيجة ما شابها من فساد وعوار".

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