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كيف خدع خادمًا والي البصرة؟.. وهكذا انكشفت حيلته الماكرة

يرويها "ديكسون" في كتابه "عرب الصحراء"

كان والي البصرة، ويُدعى ناصر باشا السعدون يجلس في مجلسه كعادته يوميًا، فجاءه أحد رجاله المخلصين يطلب منه طلبًا غريبًا، وبقدر ما سُر الوالي بذلك الطلب، بقدر ما انتابته الغرابة، وساورته الشكوك حياله.

تلك إحدى القصص العجيبة والغريبة التي يرويها الضابط العسكري والمؤرخ البريطاني هارولد ديكسون في كتابه الشهير "عرب الصحراء"، والتي رواها له والي البصرة ناصر باشا السعدون شخصيًا، على حد زعمه.

بداية القصة
كان مشعب أحد حرس الوالي المخلصين، وقد تقدمت به السن، فطلب من الباشا متابعة خدمته ولو بالإشراف على إعداد القهوة، وكان الباشا مقيمًا بالقرب من الناصرية على شاطئ الفرات، فسُر الباشا لهذا الطلب، إلا أنه استغرب منه أيضًا، فسأله عن السر وراء ذلك، وإن كان في ضائقة مالية، فأجابه "مشعب" بالنفي، مؤكدًا أنه يريد فقط أن يكون بالقرب من الوالي وفي خدمته ليتلقى لعناته وشتائمه تنفيذًا لوصية والده.

ضحك "السعدون" كثيرًا وتعجب من أمره، وأجاب طلبه ولبى رغبته، قائلاً: "حسنًا، لك ما تريدي يا ولدي، وسألبي رغبتك"، إلا أنه بقي على شكوكه.

ويستكمل "ديكسون" رواية قصته مشيرًا إلى أنه في اليوم الثاني جلس الباشا في مجلسه كما جرت العادة ليرى شؤون ولايته، ويستقبل فيها الناس، ويقضي حوائجهم، ولكن سرعان ما غمز "مشعب" للباشا ليذكره بما وعده أن يقوم به، فناداه الوالي على مسمع ومرأى من الناس، فدنا "مشعب" منه، ووضع رأسه بالقرب منه أذن الباشا، وأخذ "مشعب" بتحريك يديه كأنه يشير إلى بعض الناس لإيهامهم بأهميته، وبحسب الاتفاق شتمه الوالي همسًا حسب وصية والده، وكان "مشعب" يحرك برأسه علامة على الموافقة؛ ليبرهن للجالسين أنه يعير اهتمامًا وانتباهًا لتعليمات الوالي، وأن له حظوة ومقامًا عنده.

وهكذا أخذ الأمر يتكرر يوميًا، واستمر الحالي على هذا المنوال شهورًا، إلى أن بدأ الناس في التعجب والاستغراب، ودارت الأقاويل والشائعات، حتى بدؤوا يتيقنون من أن "مشعب" يحظى بثقة الوالي واهتمامه، فجاء أحد أبناء مشايخ قبيلة المزارعين يطلب من "مشعب" الوساطة، والتوصية لدى الباشا الوالي، ودفع له مبلغ 20 دينارًا كعمولة ثمنًا لأتعابه.

وتكرر هذا الأمر يوميًا، فازداد عدد الطالبين لوساطة "مشعب" لدى الوالي، وزادت معها أمواله، وبتلك الطريقة اغتنى بعد أن جمع مبالغ لا بأس بها، فاشترى بتلك الأموال بعض الجمال، والأغنام، والماعز، والخيل، كما استثمر بعضها في شراء الأراضي، والسفن النهرية، والبساتين.

الخوف من افتضاح أمره
ويبدو أن "مشعب" كان يضع حكمة "القناعة كنز لا يفنى" أمام عينيه طوال الوقت.. فخاف أن يفتضح أمره وتنكشف لعبته باستغلاله لطيبة قلب والي البصرة، فاقترب منه وقرر أن يصارحه، وطلب منه الإعفاء من منصبه، فوافق الباشا على الفور، إلا أن العجب الذي انتابه دعاه لسؤاله عن السبب وراء ذلك، مذكرًا إياه بأنه هو من طلب منه وترجاه أن يعمل عنده حتى مماته!

وهنا لم يجد مشعب مفرًا من الاعتراف للوالي بحيلته الماكرة، فعرض عليه الباشا أن يصبح قائدًا للحرس، لكنه اشترط عليه أن يكون شريفًا ولا يسرق الناس، ولا يستغلهم، ولكن "مشعب" لم يقبل العرض، وودع الباشا، وشكره على حسن معاملته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كيف خدع خادمًا والي البصرة؟.. وهكذا انكشفت حيلته الماكرة
سبق

كان والي البصرة، ويُدعى ناصر باشا السعدون يجلس في مجلسه كعادته يوميًا، فجاءه أحد رجاله المخلصين يطلب منه طلبًا غريبًا، وبقدر ما سُر الوالي بذلك الطلب، بقدر ما انتابته الغرابة، وساورته الشكوك حياله.

تلك إحدى القصص العجيبة والغريبة التي يرويها الضابط العسكري والمؤرخ البريطاني هارولد ديكسون في كتابه الشهير "عرب الصحراء"، والتي رواها له والي البصرة ناصر باشا السعدون شخصيًا، على حد زعمه.

بداية القصة
كان مشعب أحد حرس الوالي المخلصين، وقد تقدمت به السن، فطلب من الباشا متابعة خدمته ولو بالإشراف على إعداد القهوة، وكان الباشا مقيمًا بالقرب من الناصرية على شاطئ الفرات، فسُر الباشا لهذا الطلب، إلا أنه استغرب منه أيضًا، فسأله عن السر وراء ذلك، وإن كان في ضائقة مالية، فأجابه "مشعب" بالنفي، مؤكدًا أنه يريد فقط أن يكون بالقرب من الوالي وفي خدمته ليتلقى لعناته وشتائمه تنفيذًا لوصية والده.

ضحك "السعدون" كثيرًا وتعجب من أمره، وأجاب طلبه ولبى رغبته، قائلاً: "حسنًا، لك ما تريدي يا ولدي، وسألبي رغبتك"، إلا أنه بقي على شكوكه.

ويستكمل "ديكسون" رواية قصته مشيرًا إلى أنه في اليوم الثاني جلس الباشا في مجلسه كما جرت العادة ليرى شؤون ولايته، ويستقبل فيها الناس، ويقضي حوائجهم، ولكن سرعان ما غمز "مشعب" للباشا ليذكره بما وعده أن يقوم به، فناداه الوالي على مسمع ومرأى من الناس، فدنا "مشعب" منه، ووضع رأسه بالقرب منه أذن الباشا، وأخذ "مشعب" بتحريك يديه كأنه يشير إلى بعض الناس لإيهامهم بأهميته، وبحسب الاتفاق شتمه الوالي همسًا حسب وصية والده، وكان "مشعب" يحرك برأسه علامة على الموافقة؛ ليبرهن للجالسين أنه يعير اهتمامًا وانتباهًا لتعليمات الوالي، وأن له حظوة ومقامًا عنده.

وهكذا أخذ الأمر يتكرر يوميًا، واستمر الحالي على هذا المنوال شهورًا، إلى أن بدأ الناس في التعجب والاستغراب، ودارت الأقاويل والشائعات، حتى بدؤوا يتيقنون من أن "مشعب" يحظى بثقة الوالي واهتمامه، فجاء أحد أبناء مشايخ قبيلة المزارعين يطلب من "مشعب" الوساطة، والتوصية لدى الباشا الوالي، ودفع له مبلغ 20 دينارًا كعمولة ثمنًا لأتعابه.

وتكرر هذا الأمر يوميًا، فازداد عدد الطالبين لوساطة "مشعب" لدى الوالي، وزادت معها أمواله، وبتلك الطريقة اغتنى بعد أن جمع مبالغ لا بأس بها، فاشترى بتلك الأموال بعض الجمال، والأغنام، والماعز، والخيل، كما استثمر بعضها في شراء الأراضي، والسفن النهرية، والبساتين.

الخوف من افتضاح أمره
ويبدو أن "مشعب" كان يضع حكمة "القناعة كنز لا يفنى" أمام عينيه طوال الوقت.. فخاف أن يفتضح أمره وتنكشف لعبته باستغلاله لطيبة قلب والي البصرة، فاقترب منه وقرر أن يصارحه، وطلب منه الإعفاء من منصبه، فوافق الباشا على الفور، إلا أن العجب الذي انتابه دعاه لسؤاله عن السبب وراء ذلك، مذكرًا إياه بأنه هو من طلب منه وترجاه أن يعمل عنده حتى مماته!

وهنا لم يجد مشعب مفرًا من الاعتراف للوالي بحيلته الماكرة، فعرض عليه الباشا أن يصبح قائدًا للحرس، لكنه اشترط عليه أن يكون شريفًا ولا يسرق الناس، ولا يستغلهم، ولكن "مشعب" لم يقبل العرض، وودع الباشا، وشكره على حسن معاملته.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
01:33 AM

كيف خدع خادمًا والي البصرة؟.. وهكذا انكشفت حيلته الماكرة

يرويها "ديكسون" في كتابه "عرب الصحراء"

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ياسر نجدي - الرياض
0
1,985

كان والي البصرة، ويُدعى ناصر باشا السعدون يجلس في مجلسه كعادته يوميًا، فجاءه أحد رجاله المخلصين يطلب منه طلبًا غريبًا، وبقدر ما سُر الوالي بذلك الطلب، بقدر ما انتابته الغرابة، وساورته الشكوك حياله.

تلك إحدى القصص العجيبة والغريبة التي يرويها الضابط العسكري والمؤرخ البريطاني هارولد ديكسون في كتابه الشهير "عرب الصحراء"، والتي رواها له والي البصرة ناصر باشا السعدون شخصيًا، على حد زعمه.

بداية القصة
كان مشعب أحد حرس الوالي المخلصين، وقد تقدمت به السن، فطلب من الباشا متابعة خدمته ولو بالإشراف على إعداد القهوة، وكان الباشا مقيمًا بالقرب من الناصرية على شاطئ الفرات، فسُر الباشا لهذا الطلب، إلا أنه استغرب منه أيضًا، فسأله عن السر وراء ذلك، وإن كان في ضائقة مالية، فأجابه "مشعب" بالنفي، مؤكدًا أنه يريد فقط أن يكون بالقرب من الوالي وفي خدمته ليتلقى لعناته وشتائمه تنفيذًا لوصية والده.

ضحك "السعدون" كثيرًا وتعجب من أمره، وأجاب طلبه ولبى رغبته، قائلاً: "حسنًا، لك ما تريدي يا ولدي، وسألبي رغبتك"، إلا أنه بقي على شكوكه.

ويستكمل "ديكسون" رواية قصته مشيرًا إلى أنه في اليوم الثاني جلس الباشا في مجلسه كما جرت العادة ليرى شؤون ولايته، ويستقبل فيها الناس، ويقضي حوائجهم، ولكن سرعان ما غمز "مشعب" للباشا ليذكره بما وعده أن يقوم به، فناداه الوالي على مسمع ومرأى من الناس، فدنا "مشعب" منه، ووضع رأسه بالقرب منه أذن الباشا، وأخذ "مشعب" بتحريك يديه كأنه يشير إلى بعض الناس لإيهامهم بأهميته، وبحسب الاتفاق شتمه الوالي همسًا حسب وصية والده، وكان "مشعب" يحرك برأسه علامة على الموافقة؛ ليبرهن للجالسين أنه يعير اهتمامًا وانتباهًا لتعليمات الوالي، وأن له حظوة ومقامًا عنده.

وهكذا أخذ الأمر يتكرر يوميًا، واستمر الحالي على هذا المنوال شهورًا، إلى أن بدأ الناس في التعجب والاستغراب، ودارت الأقاويل والشائعات، حتى بدؤوا يتيقنون من أن "مشعب" يحظى بثقة الوالي واهتمامه، فجاء أحد أبناء مشايخ قبيلة المزارعين يطلب من "مشعب" الوساطة، والتوصية لدى الباشا الوالي، ودفع له مبلغ 20 دينارًا كعمولة ثمنًا لأتعابه.

وتكرر هذا الأمر يوميًا، فازداد عدد الطالبين لوساطة "مشعب" لدى الوالي، وزادت معها أمواله، وبتلك الطريقة اغتنى بعد أن جمع مبالغ لا بأس بها، فاشترى بتلك الأموال بعض الجمال، والأغنام، والماعز، والخيل، كما استثمر بعضها في شراء الأراضي، والسفن النهرية، والبساتين.

الخوف من افتضاح أمره
ويبدو أن "مشعب" كان يضع حكمة "القناعة كنز لا يفنى" أمام عينيه طوال الوقت.. فخاف أن يفتضح أمره وتنكشف لعبته باستغلاله لطيبة قلب والي البصرة، فاقترب منه وقرر أن يصارحه، وطلب منه الإعفاء من منصبه، فوافق الباشا على الفور، إلا أن العجب الذي انتابه دعاه لسؤاله عن السبب وراء ذلك، مذكرًا إياه بأنه هو من طلب منه وترجاه أن يعمل عنده حتى مماته!

وهنا لم يجد مشعب مفرًا من الاعتراف للوالي بحيلته الماكرة، فعرض عليه الباشا أن يصبح قائدًا للحرس، لكنه اشترط عليه أن يكون شريفًا ولا يسرق الناس، ولا يستغلهم، ولكن "مشعب" لم يقبل العرض، وودع الباشا، وشكره على حسن معاملته.

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