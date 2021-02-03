"مدني الأحساء" يباشر حريقاً في أرض فضاء على طريق الرياض

باشر مدني #الأحساء حريقاً في أرض فضاء على طريق الرياض - الأحساء، تحوي سكراباً.
ووفق مديرية الدفاع المدني لم يتم تسجيل إصابات في الحادث، ولله الحمد.
باشر مدني #الأحساء حريقاً في أرض فضاء على طريق الرياض - الأحساء، تحوي سكراباً.
ووفق مديرية الدفاع المدني لم يتم تسجيل إصابات في الحادث، ولله الحمد.الدفاع المدني
باشر مدني #الأحساء حريقاً في أرض فضاء على طريق الرياض - الأحساء، تحوي سكراباً.
ووفق مديرية الدفاع المدني لم يتم تسجيل إصابات في الحادث، ولله الحمد.
باشر مدني #الأحساء حريقاً في أرض فضاء على طريق الرياض - الأحساء، تحوي سكراباً.
ووفق مديرية الدفاع المدني لم يتم تسجيل إصابات في الحادث، ولله الحمد.