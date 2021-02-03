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"مدني الأحساء" يباشر حريقاً في أرض فضاء على طريق الرياض

تحوي سكراباً ولم يتم تسجيل إصابات في الحادث

باشر مدني #الأحساء حريقاً في أرض فضاء على طريق الرياض - الأحساء، تحوي سكراباً.

ووفق مديرية الدفاع المدني لم يتم تسجيل إصابات في الحادث، ولله الحمد.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الأحساء" يباشر حريقاً في أرض فضاء على طريق الرياض
سبق

باشر مدني #الأحساء حريقاً في أرض فضاء على طريق الرياض - الأحساء، تحوي سكراباً.

ووفق مديرية الدفاع المدني لم يتم تسجيل إصابات في الحادث، ولله الحمد.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
01:28 PM

"مدني الأحساء" يباشر حريقاً في أرض فضاء على طريق الرياض

تحوي سكراباً ولم يتم تسجيل إصابات في الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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باشر مدني #الأحساء حريقاً في أرض فضاء على طريق الرياض - الأحساء، تحوي سكراباً.

ووفق مديرية الدفاع المدني لم يتم تسجيل إصابات في الحادث، ولله الحمد.

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