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سفير خادم الحرمين لدى تونس يبحث مع  وزير الخارجية العلاقات الثنائية

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر اليوم، بوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.


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سفير خادم الحرمين لدى تونس يبحث مع  وزير الخارجية العلاقات الثنائية
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر اليوم، بوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.


08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
12:16 AM

سفير خادم الحرمين لدى تونس يبحث مع  وزير الخارجية العلاقات الثنائية

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر اليوم، بوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.


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