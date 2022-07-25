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تحذير للسعوديين.. 4000 ريال غرامة والترحيل لمن يصنع القهوة بالغاز بالبندقية

يزورها 30 مليون شخص كل عام تقريباً

يزور مدينة البندقية كم هائل من البشر الذين يتوجهون في الموسم السياحي، ويقدر بنحو 60 ألف شخص يومياً، مما اضطر السلطات إلى تشديد القوانين أكثر فأكثر؛ حماية للسكان ومعالم المدينة وبيئتها، وفق "يورونيوز".
تشير الأرقام إلى أن 30 مليون شخص يزورون البندقية كل عام تقريباً، وهو ما شكّل ارتفاعاً بنسبة 10 بالمائة عن العقد الأخير، فيما يبلغ عدد سكانها 50 ألفاً فقط، وأنشأت شرطة المدينة وحدة مراقبة تعتمد على 150 كاميرا في المدينة، وهي عبارة عن مركز أمني يحدد متى يسمح أو يوقف تدفق السياح إلى داخلها.

ومؤخراً أصدرت السلطات قراراً بمنع صنع القهوة بالبندقية باستخدام مواقد الغاز، وخاصة القهوة التركية والعربية، وكان سائحان قد فُرضت عليهما غرامة 950 يورو بما يعادل أربعة آلاف ريال سعودي؛ بسبب القهوة بالقرب من جسر ريالتو الشهير ولم تتردد الشرطة بترحيل السائحين بعد ذلك.

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تحذير للسعوديين.. 4000 ريال غرامة والترحيل لمن يصنع القهوة بالغاز بالبندقية
سبق

يزور مدينة البندقية كم هائل من البشر الذين يتوجهون في الموسم السياحي، ويقدر بنحو 60 ألف شخص يومياً، مما اضطر السلطات إلى تشديد القوانين أكثر فأكثر؛ حماية للسكان ومعالم المدينة وبيئتها، وفق "يورونيوز".
تشير الأرقام إلى أن 30 مليون شخص يزورون البندقية كل عام تقريباً، وهو ما شكّل ارتفاعاً بنسبة 10 بالمائة عن العقد الأخير، فيما يبلغ عدد سكانها 50 ألفاً فقط، وأنشأت شرطة المدينة وحدة مراقبة تعتمد على 150 كاميرا في المدينة، وهي عبارة عن مركز أمني يحدد متى يسمح أو يوقف تدفق السياح إلى داخلها.

ومؤخراً أصدرت السلطات قراراً بمنع صنع القهوة بالبندقية باستخدام مواقد الغاز، وخاصة القهوة التركية والعربية، وكان سائحان قد فُرضت عليهما غرامة 950 يورو بما يعادل أربعة آلاف ريال سعودي؛ بسبب القهوة بالقرب من جسر ريالتو الشهير ولم تتردد الشرطة بترحيل السائحين بعد ذلك.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
06:33 PM
اخر تعديل
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
12:18 PM

تحذير للسعوديين.. 4000 ريال غرامة والترحيل لمن يصنع القهوة بالغاز بالبندقية

يزورها 30 مليون شخص كل عام تقريباً

A A A
خالد خليل - الرياض
11
44,722

يزور مدينة البندقية كم هائل من البشر الذين يتوجهون في الموسم السياحي، ويقدر بنحو 60 ألف شخص يومياً، مما اضطر السلطات إلى تشديد القوانين أكثر فأكثر؛ حماية للسكان ومعالم المدينة وبيئتها، وفق "يورونيوز".
تشير الأرقام إلى أن 30 مليون شخص يزورون البندقية كل عام تقريباً، وهو ما شكّل ارتفاعاً بنسبة 10 بالمائة عن العقد الأخير، فيما يبلغ عدد سكانها 50 ألفاً فقط، وأنشأت شرطة المدينة وحدة مراقبة تعتمد على 150 كاميرا في المدينة، وهي عبارة عن مركز أمني يحدد متى يسمح أو يوقف تدفق السياح إلى داخلها.

ومؤخراً أصدرت السلطات قراراً بمنع صنع القهوة بالبندقية باستخدام مواقد الغاز، وخاصة القهوة التركية والعربية، وكان سائحان قد فُرضت عليهما غرامة 950 يورو بما يعادل أربعة آلاف ريال سعودي؛ بسبب القهوة بالقرب من جسر ريالتو الشهير ولم تتردد الشرطة بترحيل السائحين بعد ذلك.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,109
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,285
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,191
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,145

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