النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"محافظ العارضة" يستقبل فريق جامعة جازان المهتم بالمواقع الأثرية

يستهدف المسح والرصد الميداني لمواقع المنطقة وتصنيفها وتسجيلها

استقبل محافظ العارضة المكلف، خالد بن ناصر البقمي، صباح أمس الأربعاء، الفريق العلمي من جامعة جازان المهتم برصد المواقع التراثية والأثرية في محافظات المنطقة.

في بداية اللقاء، رحّب "البقمي" بالفريق العلمي موجهًا الجهات المعنية في المحافظة بتسهيل مهمتهم لزيارة معالم التراث والآثار في العارضة.

جاء ذلك لتبني جامعة جازان مشروع عمل "موسوعة آثار منطقة جازان"، الذي يهدف لعمل مسح ورصد ميداني لمواقع منطقة جازان الأثرية، وتصنيفها، وتسجيلها، وتقديم عمل موسوعي يُسهم في إبراز العمق الحضاري والتاريخي لهذا الوطن؛ لما تهدف له رؤية السعودية 2030.

وقامت جامعة جازان، بتشكيل فريق علمي للقيام بهذا المشروع من داخل الجامعة.

وفي نهاية اللقاء تَقدّم "الفريق" بجزيل الشكر لـ"البقمي" على حسن الاستقبال.

محافظ العارضة المكلف جامعة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"محافظ العارضة" يستقبل فريق جامعة جازان المهتم بالمواقع الأثرية
سبق

استقبل محافظ العارضة المكلف، خالد بن ناصر البقمي، صباح أمس الأربعاء، الفريق العلمي من جامعة جازان المهتم برصد المواقع التراثية والأثرية في محافظات المنطقة.

في بداية اللقاء، رحّب "البقمي" بالفريق العلمي موجهًا الجهات المعنية في المحافظة بتسهيل مهمتهم لزيارة معالم التراث والآثار في العارضة.

جاء ذلك لتبني جامعة جازان مشروع عمل "موسوعة آثار منطقة جازان"، الذي يهدف لعمل مسح ورصد ميداني لمواقع منطقة جازان الأثرية، وتصنيفها، وتسجيلها، وتقديم عمل موسوعي يُسهم في إبراز العمق الحضاري والتاريخي لهذا الوطن؛ لما تهدف له رؤية السعودية 2030.

وقامت جامعة جازان، بتشكيل فريق علمي للقيام بهذا المشروع من داخل الجامعة.

وفي نهاية اللقاء تَقدّم "الفريق" بجزيل الشكر لـ"البقمي" على حسن الاستقبال.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
09:03 AM

"محافظ العارضة" يستقبل فريق جامعة جازان المهتم بالمواقع الأثرية

يستهدف المسح والرصد الميداني لمواقع المنطقة وتصنيفها وتسجيلها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
109

استقبل محافظ العارضة المكلف، خالد بن ناصر البقمي، صباح أمس الأربعاء، الفريق العلمي من جامعة جازان المهتم برصد المواقع التراثية والأثرية في محافظات المنطقة.

في بداية اللقاء، رحّب "البقمي" بالفريق العلمي موجهًا الجهات المعنية في المحافظة بتسهيل مهمتهم لزيارة معالم التراث والآثار في العارضة.

جاء ذلك لتبني جامعة جازان مشروع عمل "موسوعة آثار منطقة جازان"، الذي يهدف لعمل مسح ورصد ميداني لمواقع منطقة جازان الأثرية، وتصنيفها، وتسجيلها، وتقديم عمل موسوعي يُسهم في إبراز العمق الحضاري والتاريخي لهذا الوطن؛ لما تهدف له رؤية السعودية 2030.

وقامت جامعة جازان، بتشكيل فريق علمي للقيام بهذا المشروع من داخل الجامعة.

وفي نهاية اللقاء تَقدّم "الفريق" بجزيل الشكر لـ"البقمي" على حسن الاستقبال.

اعلان

بالأرقام

91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
8,964
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,648
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,314
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,726

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة