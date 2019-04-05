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الأحد.. إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين تجتمع

يعقد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين عند الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد المقبل، اجتماعاً دوريّاً في فندق كمبنيسكي العثمان بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية.

ووجّهت الرابطة الدعوة إلى رؤساء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لحضور الاجتماع، الذي سيناقش العديد من الموضوعات الخاصة بالدوري والأندية على حد سواء، إضافة إلى استعراضٍ لأبرز ما تم في الرابطة على صعيد الرعايات والأمور المالية الخاصة بالأندية.

يذكر أن مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، كان قد اجتمع في الحادي عشر من شهر فبراير الماضي بمدينة الرياض؛ حيث استعرض حينها أبرز ما تم إنجازه من قبل إدارة الرابطة خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العمل على مسودة لائحة الحوكمة للرابطة والأندية، إضافة إلى الجوانب المالية، وكذلك الجوانب الإدارية والتسويقية، والتي شملت توقيع عقد رعاية الدوري مع شركة شنايدر إليكتريك، وشركة EA سبورت المختصة بالرياضات الإلكترونية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأحد.. إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين تجتمع
سبق

يعقد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين عند الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد المقبل، اجتماعاً دوريّاً في فندق كمبنيسكي العثمان بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية.

ووجّهت الرابطة الدعوة إلى رؤساء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لحضور الاجتماع، الذي سيناقش العديد من الموضوعات الخاصة بالدوري والأندية على حد سواء، إضافة إلى استعراضٍ لأبرز ما تم في الرابطة على صعيد الرعايات والأمور المالية الخاصة بالأندية.

يذكر أن مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، كان قد اجتمع في الحادي عشر من شهر فبراير الماضي بمدينة الرياض؛ حيث استعرض حينها أبرز ما تم إنجازه من قبل إدارة الرابطة خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العمل على مسودة لائحة الحوكمة للرابطة والأندية، إضافة إلى الجوانب المالية، وكذلك الجوانب الإدارية والتسويقية، والتي شملت توقيع عقد رعاية الدوري مع شركة شنايدر إليكتريك، وشركة EA سبورت المختصة بالرياضات الإلكترونية.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
09:57 PM

الأحد.. إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين تجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعقد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين عند الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد المقبل، اجتماعاً دوريّاً في فندق كمبنيسكي العثمان بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية.

ووجّهت الرابطة الدعوة إلى رؤساء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لحضور الاجتماع، الذي سيناقش العديد من الموضوعات الخاصة بالدوري والأندية على حد سواء، إضافة إلى استعراضٍ لأبرز ما تم في الرابطة على صعيد الرعايات والأمور المالية الخاصة بالأندية.

يذكر أن مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، كان قد اجتمع في الحادي عشر من شهر فبراير الماضي بمدينة الرياض؛ حيث استعرض حينها أبرز ما تم إنجازه من قبل إدارة الرابطة خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العمل على مسودة لائحة الحوكمة للرابطة والأندية، إضافة إلى الجوانب المالية، وكذلك الجوانب الإدارية والتسويقية، والتي شملت توقيع عقد رعاية الدوري مع شركة شنايدر إليكتريك، وشركة EA سبورت المختصة بالرياضات الإلكترونية.

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