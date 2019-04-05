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الدكتوراه بامتياز لـ"الزهراني" بأمريكا

في "أمن المعلومات" من جامعة "أوكلاند"

يتلقى المبتعث في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور عبدالرحمن درباش عبدالله الزهراني، التهاني والتبريكات، عقب حصوله على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في مجال "أمن المعلومات" من جامعة "أوكلاند" بولاية "ميتشقين".

وتبارك "سبق" لـ"الزهراني" هذا التفوق، وتتمنى له المزيد من النجاحات في حياته العلمية والعملية.

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الدكتوراه بامتياز لـ"الزهراني" بأمريكا
سبق

يتلقى المبتعث في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور عبدالرحمن درباش عبدالله الزهراني، التهاني والتبريكات، عقب حصوله على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في مجال "أمن المعلومات" من جامعة "أوكلاند" بولاية "ميتشقين".

وتبارك "سبق" لـ"الزهراني" هذا التفوق، وتتمنى له المزيد من النجاحات في حياته العلمية والعملية.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
05:53 PM

الدكتوراه بامتياز لـ"الزهراني" بأمريكا

في "أمن المعلومات" من جامعة "أوكلاند"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتلقى المبتعث في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور عبدالرحمن درباش عبدالله الزهراني، التهاني والتبريكات، عقب حصوله على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في مجال "أمن المعلومات" من جامعة "أوكلاند" بولاية "ميتشقين".

وتبارك "سبق" لـ"الزهراني" هذا التفوق، وتتمنى له المزيد من النجاحات في حياته العلمية والعملية.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,196
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,458
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,171
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,084

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