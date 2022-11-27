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"الخارجية" تقدِّم العزاء والمواساة لأُسر ضحايا حريق سيبيريا

أسفر عن عدد من الوفيات والمصابين

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الألم من جراء الحريق الذي اندلع في أحد مناجم الفحم في مقاطعة كيميروفو في منطقة سيبيريا؛ وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.

وعبَّرت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لأُسر الضحايا، ولجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة حكومة وشعبًا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

وزارة الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخارجية" تقدِّم العزاء والمواساة لأُسر ضحايا حريق سيبيريا
سبق

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الألم من جراء الحريق الذي اندلع في أحد مناجم الفحم في مقاطعة كيميروفو في منطقة سيبيريا؛ وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.

وعبَّرت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لأُسر الضحايا، ولجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة حكومة وشعبًا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
11:38 PM

"الخارجية" تقدِّم العزاء والمواساة لأُسر ضحايا حريق سيبيريا

أسفر عن عدد من الوفيات والمصابين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الألم من جراء الحريق الذي اندلع في أحد مناجم الفحم في مقاطعة كيميروفو في منطقة سيبيريا؛ وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.

وعبَّرت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لأُسر الضحايا، ولجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة حكومة وشعبًا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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