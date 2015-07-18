"قرقاش" بعد لقاء الجبير: أبو عبدالله بفكره وخبرته يمثل السعودية والإمارات

الوزير الإماراتي: رؤيتنا مشتركة مع المملكة تجاه الأمن والاستقرار بالمنطقة

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، بالنتائج المثمرة خلال اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في جدة؛ لافتًا إلى الرؤية المشتركة التي تجمع البلدين تجاه مسائل الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقال "قرقاش" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" اليوم الخميس: "تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية مع معالي عادل الجبير في جدة، رؤية مشتركة تجمع البلدين الشقيقين تجاه مسائل الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبو عبدالله بفكره وخبرته واطلاعه يمثل السعودية والإمارات خير تمثيل".

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد أشارت إلى أن الجانبين بحَثَا المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تَطَرّقا إلى جهود البلدين الشقيقين في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.