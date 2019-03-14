سفارة المملكة بالبحرين تعلن شفاء حالتَي "كورونا" لمواطنيْن سعودييْن
قالت: تماثلا للشفاء بعد خروجهما من العزل الطبي من مستشفى السلمانية
أعلنت سفارة خادم الحرمين في البحرين، صباح اليوم، شفاء حالتيْن لمواطنيْن سعودييْن تماثلا للشفاء من "كورونا" المستجد.
وقالت السفارة عبر "تويتر" اليوم: تعلن سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمنامة، خروج حالتيْن لمواطنيْن سعودييْن تماثلا للشفاء من كورونا المستجد (COVID-19) بعد خروجهما من العزل الطبي من مستشفى السلمانية في المنامة، مع تمنياتنا لجميع المصابين بالشفاء العاجل.
سفارة المملكة بالبحرين تعلن شفاء حالتَي "كورونا" لمواطنيْن سعودييْن
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-03-14
أعلنت سفارة خادم الحرمين في البحرين، صباح اليوم، شفاء حالتيْن لمواطنيْن سعودييْن تماثلا للشفاء من "كورونا" المستجد.
وقالت السفارة عبر "تويتر" اليوم: تعلن سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمنامة، خروج حالتيْن لمواطنيْن سعودييْن تماثلا للشفاء من كورونا المستجد (COVID-19) بعد خروجهما من العزل الطبي من مستشفى السلمانية في المنامة، مع تمنياتنا لجميع المصابين بالشفاء العاجل.
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
11:16 AM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
12:59 PM
سفارة المملكة بالبحرين تعلن شفاء حالتَي "كورونا" لمواطنيْن سعودييْن
قالت: تماثلا للشفاء بعد خروجهما من العزل الطبي من مستشفى السلمانية
أعلنت سفارة خادم الحرمين في البحرين، صباح اليوم، شفاء حالتيْن لمواطنيْن سعودييْن تماثلا للشفاء من "كورونا" المستجد.
وقالت السفارة عبر "تويتر" اليوم: تعلن سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمنامة، خروج حالتيْن لمواطنيْن سعودييْن تماثلا للشفاء من كورونا المستجد (COVID-19) بعد خروجهما من العزل الطبي من مستشفى السلمانية في المنامة، مع تمنياتنا لجميع المصابين بالشفاء العاجل.