وقالت السفارة عبر "تويتر" اليوم: تعلن سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمنامة، خروج حالتيْن لمواطنيْن سعودييْن تماثلا للشفاء من كورونا المستجد (COVID-19) بعد خروجهما من العزل الطبي من مستشفى السلمانية في المنامة، مع تمنياتنا لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

أعلنت سفارة خادم الحرمين في البحرين، صباح اليوم، شفاء حالتيْن لمواطنيْن سعودييْن تماثلا للشفاء من "كورونا" المستجد.

سفارة المملكة بالبحرين تعلن شفاء حالتَي "كورونا" لمواطنيْن سعودييْن صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-14 أعلنت سفارة خادم الحرمين في البحرين، صباح اليوم، شفاء حالتيْن لمواطنيْن سعودييْن تماثلا للشفاء من "كورونا" المستجد. وقالت السفارة عبر "تويتر" اليوم: تعلن سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمنامة، خروج حالتيْن لمواطنيْن سعودييْن تماثلا للشفاء من كورونا المستجد (COVID-19) بعد خروجهما من العزل الطبي من مستشفى السلمانية في المنامة، مع تمنياتنا لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 11:16 AM

اخر تعديل 14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 12:59 PM

سفارة المملكة بالبحرين تعلن شفاء حالتَي "كورونا" لمواطنيْن سعودييْن قالت: تماثلا للشفاء بعد خروجهما من العزل الطبي من مستشفى السلمانية





A A A





2 مشاركة

أعلنت سفارة خادم الحرمين في البحرين، صباح اليوم، شفاء حالتيْن لمواطنيْن سعودييْن تماثلا للشفاء من "كورونا" المستجد.

وقالت السفارة عبر "تويتر" اليوم: تعلن سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمنامة، خروج حالتيْن لمواطنيْن سعودييْن تماثلا للشفاء من كورونا المستجد (COVID-19) بعد خروجهما من العزل الطبي من مستشفى السلمانية في المنامة، مع تمنياتنا لجميع المصابين بالشفاء العاجل.