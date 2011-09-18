كلاسيكو "النصر" و"الاتحاد" الأبرز في ختام الجولة الخامسة من دوري المحترفين

تختتم اليوم السبت منافسات المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة ثلاث مواجهات نارية سيكون ختامها مسكاً؛ إذ يبرز فيها كلاسيكو النصر والاتحاد أحد أقوى كلاسيكو الكرة السعودية كون لقاءات الفريقين دائماً ما تتسم بالندية والقوة. الهلال - الاتفاق ويستضيف الهلال نظيره الاتفاق على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً. ويتطلع الهلال لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله مع الباطن سلبياً في مباراته الأخيرة أمام ضيفه الباطن بعد انتصارين حققهما على ضيفه الطائي ومضيفه التعاون. وسيدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا بفوزه أمام مضيفه استقلال طهران الإيراني (2-0). في المقابل يسعى الاتفاق لإيقاف نزيف النقاط الذي لازمه في المراحل الثلاث الأخيرة، والعودة لسكة الانتصارات. وحقق الاتفاق فوزاً وحيداً هذا الموسم على حساب الباطن في افتتاح مبارياته بالدوري، وتعادل في آخر 3 مباريات له أمام الشباب وأبها والرائد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ليتراجع للمركز التاسع. الحزم - أبها على ملعبه في مدينة الرس يبحث فريق الحزم وضيفه أبها عن تضميد جراحهما واستعادة توازنهما عقب خسارتهما في المرحلة السابقة. ولم يعرف الحزم حتى الآن طعم الانتصارات بعد مرور 4 مراحل حيث تعادل أول مباراتين له أمام التعاون وأهلي جدة، وخسر آخر مباراتين له أمام الرائد والشباب ليبقى في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين. وفي المقابل يسعى أبها لتضميد جراحه والعودة مجدداً إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه في آخر 3 مواجهات. وحقق أبها فوزاً وحيداً أمام الشباب في افتتاح مبارياته بالدوري وتعادل أمام الاتفاق وخسر مباراتين آخرها أمام الاتحاد بنتيجة 6-1 ليتراجع للمركز 13 برصيد 4 نقاط. النصر - الاتحاد سيكون ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، مسرحاً لمواجهة مرتقبة تجمع النصر أمام ضيفه اتحاد جدة، في قمة مواجهات الجولة وذلك عند تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً. ويبحث الفريقان عن مواصلة انتصاراتهما؛ حيث يطمح النصر إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً لأول مرة هذا الموسم بعد خوضه 3 مباريات مع تبقي مواجهة مؤجلة ستكون أمام مضيفه الطائي يوم الثلاثاء 28 من الشهر الجاري. ونجح النصر في استعادة توازنه عقب خسارته أمام الفيصلي 2-1 في المرحلة الثانية حيث اقتنص فوزاً قاتلاً أمام ضيفه التعاون 3-1 في آخر مواجهاته في المرحلة قبل الماضية. ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة عقب تأهله إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، عقب فوزه الصعب أمام تراكتور الإيراني 1-صفر، حيث سيواجه الوحدة الإماراتي يوم السبت 16 أكتوبر على ملعبه بالرياض. وفي المقابل يدخل الاتحاد المباراة وعينه على 3 النقاط والتي ستبقيه في الصدارة مؤقتاً حيث يأمل في مواصلة أدائه المميز. وقدّم الاتحاد أداءً مميزاً في مواجهته الماضية أمام ضيفه أبها بقيادة مدربه الجديد الروماني كوزمين كونترا بعدما أمطر شباكه بستة أهداف. ويتطلع الاتحاد لمواصلة تفوقه على النصر في مبارياتهما الأخيرة وتحقيق فوزه الرابع توالياً والذي سيضمن بقاءه في الصدارة مؤقتاً. ونجح الاتحاد بتعويض خسارته في المرحلة الأولى أمام مضيفه الفيحاء بهدف نظيف، ليحقق 3 انتصارات متتالية على الرائد 3-صفر والفيصلي 2-1 وأبها 6-1.

كلاسيكو "النصر" و"الاتحاد" الأبرز في ختام الجولة الخامسة من دوري المحترفين محمد السيّد سبق 2021-09-18 تختتم اليوم السبت منافسات المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة ثلاث مواجهات نارية سيكون ختامها مسكاً؛ إذ يبرز فيها كلاسيكو النصر والاتحاد أحد أقوى كلاسيكو الكرة السعودية كون لقاءات الفريقين دائماً ما تتسم بالندية والقوة.



الهلال - الاتفاق

ويستضيف الهلال نظيره الاتفاق على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.



ويتطلع الهلال لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله مع الباطن سلبياً في مباراته الأخيرة أمام ضيفه الباطن بعد انتصارين حققهما على ضيفه الطائي ومضيفه التعاون.



وسيدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا بفوزه أمام مضيفه استقلال طهران الإيراني (2-0).



في المقابل يسعى الاتفاق لإيقاف نزيف النقاط الذي لازمه في المراحل الثلاث الأخيرة، والعودة لسكة الانتصارات.



وحقق الاتفاق فوزاً وحيداً هذا الموسم على حساب الباطن في افتتاح مبارياته بالدوري، وتعادل في آخر 3 مباريات له أمام الشباب وأبها والرائد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ليتراجع للمركز التاسع.



الحزم - أبها

على ملعبه في مدينة الرس يبحث فريق الحزم وضيفه أبها عن تضميد جراحهما واستعادة توازنهما عقب خسارتهما في المرحلة السابقة.



ولم يعرف الحزم حتى الآن طعم الانتصارات بعد مرور 4 مراحل حيث تعادل أول مباراتين له أمام التعاون وأهلي جدة، وخسر آخر مباراتين له أمام الرائد والشباب ليبقى في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين.



وفي المقابل يسعى أبها لتضميد جراحه والعودة مجدداً إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه في آخر 3 مواجهات.



وحقق أبها فوزاً وحيداً أمام الشباب في افتتاح مبارياته بالدوري وتعادل أمام الاتفاق وخسر مباراتين آخرها أمام الاتحاد بنتيجة 6-1 ليتراجع للمركز 13 برصيد 4 نقاط.



النصر - الاتحاد

سيكون ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، مسرحاً لمواجهة مرتقبة تجمع النصر أمام ضيفه اتحاد جدة، في قمة مواجهات الجولة وذلك عند تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.



ويبحث الفريقان عن مواصلة انتصاراتهما؛ حيث يطمح النصر إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً لأول مرة هذا الموسم بعد خوضه 3 مباريات مع تبقي مواجهة مؤجلة ستكون أمام مضيفه الطائي يوم الثلاثاء 28 من الشهر الجاري.



ونجح النصر في استعادة توازنه عقب خسارته أمام الفيصلي 2-1 في المرحلة الثانية حيث اقتنص فوزاً قاتلاً أمام ضيفه التعاون 3-1 في آخر مواجهاته في المرحلة قبل الماضية.



ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة عقب تأهله إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، عقب فوزه الصعب أمام تراكتور الإيراني 1-صفر، حيث سيواجه الوحدة الإماراتي يوم السبت 16 أكتوبر على ملعبه بالرياض.



وفي المقابل يدخل الاتحاد المباراة وعينه على 3 النقاط والتي ستبقيه في الصدارة مؤقتاً حيث يأمل في مواصلة أدائه المميز.



وقدّم الاتحاد أداءً مميزاً في مواجهته الماضية أمام ضيفه أبها بقيادة مدربه الجديد الروماني كوزمين كونترا بعدما أمطر شباكه بستة أهداف.



ويتطلع الاتحاد لمواصلة تفوقه على النصر في مبارياتهما الأخيرة وتحقيق فوزه الرابع توالياً والذي سيضمن بقاءه في الصدارة مؤقتاً.



ونجح الاتحاد بتعويض خسارته في المرحلة الأولى أمام مضيفه الفيحاء بهدف نظيف، ليحقق 3 انتصارات متتالية على الرائد 3-صفر والفيصلي 2-1 وأبها 6-1.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 12:02 AM

كلاسيكو "النصر" و"الاتحاد" الأبرز في ختام الجولة الخامسة من دوري المحترفين الليلة ثلاث مواجهات نارية





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تختتم اليوم السبت منافسات المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة ثلاث مواجهات نارية سيكون ختامها مسكاً؛ إذ يبرز فيها كلاسيكو النصر والاتحاد أحد أقوى كلاسيكو الكرة السعودية كون لقاءات الفريقين دائماً ما تتسم بالندية والقوة.



الهلال - الاتفاق

ويستضيف الهلال نظيره الاتفاق على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.



ويتطلع الهلال لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله مع الباطن سلبياً في مباراته الأخيرة أمام ضيفه الباطن بعد انتصارين حققهما على ضيفه الطائي ومضيفه التعاون.



وسيدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا بفوزه أمام مضيفه استقلال طهران الإيراني (2-0).



في المقابل يسعى الاتفاق لإيقاف نزيف النقاط الذي لازمه في المراحل الثلاث الأخيرة، والعودة لسكة الانتصارات.



وحقق الاتفاق فوزاً وحيداً هذا الموسم على حساب الباطن في افتتاح مبارياته بالدوري، وتعادل في آخر 3 مباريات له أمام الشباب وأبها والرائد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ليتراجع للمركز التاسع.



الحزم - أبها

على ملعبه في مدينة الرس يبحث فريق الحزم وضيفه أبها عن تضميد جراحهما واستعادة توازنهما عقب خسارتهما في المرحلة السابقة.



ولم يعرف الحزم حتى الآن طعم الانتصارات بعد مرور 4 مراحل حيث تعادل أول مباراتين له أمام التعاون وأهلي جدة، وخسر آخر مباراتين له أمام الرائد والشباب ليبقى في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين.



وفي المقابل يسعى أبها لتضميد جراحه والعودة مجدداً إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه في آخر 3 مواجهات.



وحقق أبها فوزاً وحيداً أمام الشباب في افتتاح مبارياته بالدوري وتعادل أمام الاتفاق وخسر مباراتين آخرها أمام الاتحاد بنتيجة 6-1 ليتراجع للمركز 13 برصيد 4 نقاط.



النصر - الاتحاد

سيكون ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، مسرحاً لمواجهة مرتقبة تجمع النصر أمام ضيفه اتحاد جدة، في قمة مواجهات الجولة وذلك عند تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.



ويبحث الفريقان عن مواصلة انتصاراتهما؛ حيث يطمح النصر إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً لأول مرة هذا الموسم بعد خوضه 3 مباريات مع تبقي مواجهة مؤجلة ستكون أمام مضيفه الطائي يوم الثلاثاء 28 من الشهر الجاري.



ونجح النصر في استعادة توازنه عقب خسارته أمام الفيصلي 2-1 في المرحلة الثانية حيث اقتنص فوزاً قاتلاً أمام ضيفه التعاون 3-1 في آخر مواجهاته في المرحلة قبل الماضية.



ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة عقب تأهله إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، عقب فوزه الصعب أمام تراكتور الإيراني 1-صفر، حيث سيواجه الوحدة الإماراتي يوم السبت 16 أكتوبر على ملعبه بالرياض.



وفي المقابل يدخل الاتحاد المباراة وعينه على 3 النقاط والتي ستبقيه في الصدارة مؤقتاً حيث يأمل في مواصلة أدائه المميز.



وقدّم الاتحاد أداءً مميزاً في مواجهته الماضية أمام ضيفه أبها بقيادة مدربه الجديد الروماني كوزمين كونترا بعدما أمطر شباكه بستة أهداف.



ويتطلع الاتحاد لمواصلة تفوقه على النصر في مبارياتهما الأخيرة وتحقيق فوزه الرابع توالياً والذي سيضمن بقاءه في الصدارة مؤقتاً.



ونجح الاتحاد بتعويض خسارته في المرحلة الأولى أمام مضيفه الفيحاء بهدف نظيف، ليحقق 3 انتصارات متتالية على الرائد 3-صفر والفيصلي 2-1 وأبها 6-1.