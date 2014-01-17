"النمر" : الانفعال النفسي الشديد يؤذي القلب وشدة تأثيره تختلف من شخص لآخر

قال لا يوجد مرض اسمه "معاك شوية برد" .. ويجب معرفة التشخيص من الطبيب

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أن ‏الانفعال النفسي الشديد يؤذي القلب ولكن شدة تأثيره على القلب عضويًا تختلف من شخص لآخر، وذلك بحسب الشخصية والدعم النفسي ممن حوله والتجارب السابقة وشدة المؤثِّر "فقدان المال وفقدان الأبناء والوالدين وقاعدته الدينية وارتباطه بخالق هذا الكون ومدبّره".

وتفصيلاً، قال الدكتور "النمر": ‏من الطبيعي أن يرتفع الضغط والنبض أثناء الجهد البدني الانفعال النفسي، مؤكدًا أن التهاون في التحكم بالضغط يسبب الفشل الكلوي.

وأكد أن ‏من أهم مسببات جلطة الدماغ هي عدم التحكم في الضغط وفي الكوليسترول وفي السكري، مشيرًا إلى أن خفض الكوليسترول المرتفع (LDL) أقوى من تناول حبة الأسبرين لمن يحتاج إليها في الوقاية الأولية من جلطات القلب.

وأضاف : ‏الإنسان السليم الذي لا يعاني بسبب أي أمراض مزمنة وليس لديه جلطات سابقة يجب أن يكون الكوليسترول الضار LDL لديه أقل من ١٣٠.

ونصح الدكتور النمر أنه ‏لا يوجد في الطب مرض اسمه "معاك شوية برد" !! ويجب أن تطلب من الطبيب معرفة التشخيص بالضبط زكام أو إنفلونزا أو التهاب قصبات رئوية حادة أو التهاب رئة.