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ترقب لإعلان سياسات "حساب المواطن" غداً.. ومؤتمر صحفي للتفاصيل

مصادر تؤكد "إطلاق حاسبة للدعم".. وهذه الطريقة الحسابية

بات من المتوقع إقرار وإعلان سياسات الأهلية والاستحقاق لبرنامج حساب المواطن بعد ظهر غد الثلاثاء، حيث تقرر عقد مؤتمر صحفي عند الخامسة والنصف من مساء غد الثلاثاء في مقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض؛ للإعلان عن سياسات البرنامج، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص.

من جهتها، أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أنه وعند إقرار السياسات بشكل رسمي سيتم إطلاق حاسبة للدعم في الموقع الإلكتروني للبرنامج يتمكن من خلالها المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسرة.

وبينت المصادر أن الطريقة الحسابية لمقدار الدعم تعتمد على مقدار دخل الأسرة وعدد أفرادها ومكوناتها التي تشتمل على أعمار أفراد الأسرة.

‏‫يُشار إلى أن إعلان سياسات وتفاصيل البرنامج يُعتبر تمهيدًا لبدء صرف مخصصات البرنامج الداعمة للمواطنين؛ للتخفيف من تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية.

وكانت "سبق" قد انفردت الأسبوع الماضي بالإشارة إلى قرب إقرار السياسات، في تقرير نُشر بعنوان "بعد استعراض سياساته في "المجلس الاقتصادي".. ترقُّب لإعلان حساب المواطن".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترقب لإعلان سياسات "حساب المواطن" غداً.. ومؤتمر صحفي للتفاصيل
سبق

بات من المتوقع إقرار وإعلان سياسات الأهلية والاستحقاق لبرنامج حساب المواطن بعد ظهر غد الثلاثاء، حيث تقرر عقد مؤتمر صحفي عند الخامسة والنصف من مساء غد الثلاثاء في مقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض؛ للإعلان عن سياسات البرنامج، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص.

من جهتها، أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أنه وعند إقرار السياسات بشكل رسمي سيتم إطلاق حاسبة للدعم في الموقع الإلكتروني للبرنامج يتمكن من خلالها المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسرة.

وبينت المصادر أن الطريقة الحسابية لمقدار الدعم تعتمد على مقدار دخل الأسرة وعدد أفرادها ومكوناتها التي تشتمل على أعمار أفراد الأسرة.

‏‫يُشار إلى أن إعلان سياسات وتفاصيل البرنامج يُعتبر تمهيدًا لبدء صرف مخصصات البرنامج الداعمة للمواطنين؛ للتخفيف من تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية.

وكانت "سبق" قد انفردت الأسبوع الماضي بالإشارة إلى قرب إقرار السياسات، في تقرير نُشر بعنوان "بعد استعراض سياساته في "المجلس الاقتصادي".. ترقُّب لإعلان حساب المواطن".

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
08:16 AM

ترقب لإعلان سياسات "حساب المواطن" غداً.. ومؤتمر صحفي للتفاصيل

مصادر تؤكد "إطلاق حاسبة للدعم".. وهذه الطريقة الحسابية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
100
119,057

بات من المتوقع إقرار وإعلان سياسات الأهلية والاستحقاق لبرنامج حساب المواطن بعد ظهر غد الثلاثاء، حيث تقرر عقد مؤتمر صحفي عند الخامسة والنصف من مساء غد الثلاثاء في مقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض؛ للإعلان عن سياسات البرنامج، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص.

من جهتها، أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أنه وعند إقرار السياسات بشكل رسمي سيتم إطلاق حاسبة للدعم في الموقع الإلكتروني للبرنامج يتمكن من خلالها المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسرة.

وبينت المصادر أن الطريقة الحسابية لمقدار الدعم تعتمد على مقدار دخل الأسرة وعدد أفرادها ومكوناتها التي تشتمل على أعمار أفراد الأسرة.

‏‫يُشار إلى أن إعلان سياسات وتفاصيل البرنامج يُعتبر تمهيدًا لبدء صرف مخصصات البرنامج الداعمة للمواطنين؛ للتخفيف من تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية.

وكانت "سبق" قد انفردت الأسبوع الماضي بالإشارة إلى قرب إقرار السياسات، في تقرير نُشر بعنوان "بعد استعراض سياساته في "المجلس الاقتصادي".. ترقُّب لإعلان حساب المواطن".

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