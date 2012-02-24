النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 280 خلال الـ24 ساعة الماضية

قارئ "سبق" يعثر على مفقود "عزيزية مكة" بعد 72 ساعة من النشر.. وهنا وُجِد

والد المفقود يشكر "سبق" وجميع من أسهم وبحث عن ابنه خلال الأيام الماضية

ساهمت "سبق" في العثور على المفقود "محمد"، البالغ من العمر 14 عاماً، والذي أشارت إليه في تقرير بعنوان "الجهات الأمنية بمكة تكثف البحث عن "محمد".. وذووه يناشدون المساعدة من المواطنين".

وقال عبدالعالم قاسم والد المفقود فقد منذ سبعة أيام إنه وردهم اتصال من أحد الأشخاص يدعي أنه تعرف على مفقودهم، في أحد الطرق الرئيسة في أحد الأحياء الجنوبية لمحافظة جدة، وذلك بعد مشاهدته للخبر في صفحات "سبق".

وأضاف: بعد ذلك اتجهنا لاستلام المفقود والحمد لله على أنه بصحة جيدة.

وقدم والد المفقود شكره لكل من أسهم في العثور عن ابني، وقال: كما أوجه الشكر الجزيل لـ"سبق" بعدما ساهمت، بعد توفيق الله، في الوصول إليه بعد غياب قارب سبعة أيام، وأنهته "سبق".

وقد نشرت "ســـبق" تقريراً قبل 72 ساعة عن أن الجهات الأمنية بمكة المكرمة تكثف البحث عن المفقود محمد عبدالعالم قاسم، والذي خرج مساء يوم الخميس الماضي من منزله بحي العزيزية ولم يعد.

العثور على المفقود عزيزية مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قارئ "سبق" يعثر على مفقود "عزيزية مكة" بعد 72 ساعة من النشر.. وهنا وُجِد
سبق

ساهمت "سبق" في العثور على المفقود "محمد"، البالغ من العمر 14 عاماً، والذي أشارت إليه في تقرير بعنوان "الجهات الأمنية بمكة تكثف البحث عن "محمد".. وذووه يناشدون المساعدة من المواطنين".

وقال عبدالعالم قاسم والد المفقود فقد منذ سبعة أيام إنه وردهم اتصال من أحد الأشخاص يدعي أنه تعرف على مفقودهم، في أحد الطرق الرئيسة في أحد الأحياء الجنوبية لمحافظة جدة، وذلك بعد مشاهدته للخبر في صفحات "سبق".

وأضاف: بعد ذلك اتجهنا لاستلام المفقود والحمد لله على أنه بصحة جيدة.

وقدم والد المفقود شكره لكل من أسهم في العثور عن ابني، وقال: كما أوجه الشكر الجزيل لـ"سبق" بعدما ساهمت، بعد توفيق الله، في الوصول إليه بعد غياب قارب سبعة أيام، وأنهته "سبق".

وقد نشرت "ســـبق" تقريراً قبل 72 ساعة عن أن الجهات الأمنية بمكة المكرمة تكثف البحث عن المفقود محمد عبدالعالم قاسم، والذي خرج مساء يوم الخميس الماضي من منزله بحي العزيزية ولم يعد.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
03:28 PM

قارئ "سبق" يعثر على مفقود "عزيزية مكة" بعد 72 ساعة من النشر.. وهنا وُجِد

والد المفقود يشكر "سبق" وجميع من أسهم وبحث عن ابنه خلال الأيام الماضية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
4
3,172

ساهمت "سبق" في العثور على المفقود "محمد"، البالغ من العمر 14 عاماً، والذي أشارت إليه في تقرير بعنوان "الجهات الأمنية بمكة تكثف البحث عن "محمد".. وذووه يناشدون المساعدة من المواطنين".

وقال عبدالعالم قاسم والد المفقود فقد منذ سبعة أيام إنه وردهم اتصال من أحد الأشخاص يدعي أنه تعرف على مفقودهم، في أحد الطرق الرئيسة في أحد الأحياء الجنوبية لمحافظة جدة، وذلك بعد مشاهدته للخبر في صفحات "سبق".

وأضاف: بعد ذلك اتجهنا لاستلام المفقود والحمد لله على أنه بصحة جيدة.

وقدم والد المفقود شكره لكل من أسهم في العثور عن ابني، وقال: كما أوجه الشكر الجزيل لـ"سبق" بعدما ساهمت، بعد توفيق الله، في الوصول إليه بعد غياب قارب سبعة أيام، وأنهته "سبق".

وقد نشرت "ســـبق" تقريراً قبل 72 ساعة عن أن الجهات الأمنية بمكة المكرمة تكثف البحث عن المفقود محمد عبدالعالم قاسم، والذي خرج مساء يوم الخميس الماضي من منزله بحي العزيزية ولم يعد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,438
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,746
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,228
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,790

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة