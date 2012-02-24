قارئ "سبق" يعثر على مفقود "عزيزية مكة" بعد 72 ساعة من النشر.. وهنا وُجِد

والد المفقود يشكر "سبق" وجميع من أسهم وبحث عن ابنه خلال الأيام الماضية

ساهمت "سبق" في العثور على المفقود "محمد"، البالغ من العمر 14 عاماً، والذي أشارت إليه في تقرير بعنوان "الجهات الأمنية بمكة تكثف البحث عن "محمد".. وذووه يناشدون المساعدة من المواطنين".

وقال عبدالعالم قاسم والد المفقود فقد منذ سبعة أيام إنه وردهم اتصال من أحد الأشخاص يدعي أنه تعرف على مفقودهم، في أحد الطرق الرئيسة في أحد الأحياء الجنوبية لمحافظة جدة، وذلك بعد مشاهدته للخبر في صفحات "سبق".

وأضاف: بعد ذلك اتجهنا لاستلام المفقود والحمد لله على أنه بصحة جيدة.

وقدم والد المفقود شكره لكل من أسهم في العثور عن ابني، وقال: كما أوجه الشكر الجزيل لـ"سبق" بعدما ساهمت، بعد توفيق الله، في الوصول إليه بعد غياب قارب سبعة أيام، وأنهته "سبق".

وقد نشرت "ســـبق" تقريراً قبل 72 ساعة عن أن الجهات الأمنية بمكة المكرمة تكثف البحث عن المفقود محمد عبدالعالم قاسم، والذي خرج مساء يوم الخميس الماضي من منزله بحي العزيزية ولم يعد.