ووفقًا لهذه الاتفاقية أقامت الجمعية، بالتعاون مع أكاديمية دلة التطوعية؛ محاضرة توعوية تطوعية بعنوان: "إنسان الخدمة" من خلال برنامج البيرسكوب المرتبط بحساب الجمعية على تويتر: @saudialzheimer، اتباعاً للإجراءات الاحترازية، بسبب كورونا المستجد، ألقاها المدرب ياسر عمار بن محفوظ، تحدث فيها عن معنى العمل التطوعي ومحبة العمل التطوعي؛ حيث حصدت المحاضرة أكثر من 922 مشاهدة من المهتمين بالتطوع.

جاء ذلك لعدة أهداف؛ منها المساهمة بنشر الوعي الخاص بالمسؤولية المجتمعية، وخدمة المجتمع من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة، أو ورش عمل وبث رسائل وحملات توعوية، خلال الشهر العالمي للزهايمر واليوم العالمي للتطوع.

توقع جمعية الزهايمر اتفاقية تعاون مع أكاديمية دلة التطوعية، خلال شهر ديسمبر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

"الزهايمر" توقع اتفاقية مع أكاديمية دلة التطوعية بمناسبة اليوم العالمي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-10 توقع جمعية الزهايمر اتفاقية تعاون مع أكاديمية دلة التطوعية، خلال شهر ديسمبر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع. جاء ذلك لعدة أهداف؛ منها المساهمة بنشر الوعي الخاص بالمسؤولية المجتمعية، وخدمة المجتمع من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة، أو ورش عمل وبث رسائل وحملات توعوية، خلال الشهر العالمي للزهايمر واليوم العالمي للتطوع. ورغبة لتنفيذ دورات تدريبية في مجال الأعمال التطوعية والتعاون التطوعي في جميع المجالات. ووفقًا لهذه الاتفاقية أقامت الجمعية، بالتعاون مع أكاديمية دلة التطوعية؛ محاضرة توعوية تطوعية بعنوان: "إنسان الخدمة" من خلال برنامج البيرسكوب المرتبط بحساب الجمعية على تويتر: @saudialzheimer، اتباعاً للإجراءات الاحترازية، بسبب كورونا المستجد، ألقاها المدرب ياسر عمار بن محفوظ، تحدث فيها عن معنى العمل التطوعي ومحبة العمل التطوعي؛ حيث حصدت المحاضرة أكثر من 922 مشاهدة من المهتمين بالتطوع.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442 07:24 PM

"الزهايمر" توقع اتفاقية مع أكاديمية دلة التطوعية بمناسبة اليوم العالمي إسهامًا في نشر الوعي الخاص بالمسؤولية المجتمعية





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توقع جمعية الزهايمر اتفاقية تعاون مع أكاديمية دلة التطوعية، خلال شهر ديسمبر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

جاء ذلك لعدة أهداف؛ منها المساهمة بنشر الوعي الخاص بالمسؤولية المجتمعية، وخدمة المجتمع من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة، أو ورش عمل وبث رسائل وحملات توعوية، خلال الشهر العالمي للزهايمر واليوم العالمي للتطوع.

ورغبة لتنفيذ دورات تدريبية في مجال الأعمال التطوعية والتعاون التطوعي في جميع المجالات.

ووفقًا لهذه الاتفاقية أقامت الجمعية، بالتعاون مع أكاديمية دلة التطوعية؛ محاضرة توعوية تطوعية بعنوان: "إنسان الخدمة" من خلال برنامج البيرسكوب المرتبط بحساب الجمعية على تويتر: @saudialzheimer، اتباعاً للإجراءات الاحترازية، بسبب كورونا المستجد، ألقاها المدرب ياسر عمار بن محفوظ، تحدث فيها عن معنى العمل التطوعي ومحبة العمل التطوعي؛ حيث حصدت المحاضرة أكثر من 922 مشاهدة من المهتمين بالتطوع.