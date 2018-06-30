وأضاف عبر حسابه الرسمي في تويتر : الشعب القطري يستحق مصارحة حكومته، أزمة المرتبك ممتدة وستطول ما لم يعالج سياساته المغرضة ويطرق باب الرياض.

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش يستمر تعثر المرتبك في حلّ أزمته عبر إستجدائه التدخل الغربي وبكائياته في المحاكم والمنظمات الدولية.

قرقاش: أزمة المرتبك ستطول ما لم يعالج سياساته ويطرق باب الرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-06-30 قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش يستمر تعثر المرتبك في حلّ أزمته عبر إستجدائه التدخل الغربي وبكائياته في المحاكم والمنظمات الدولية.

وأضاف عبر حسابه الرسمي في تويتر : الشعب القطري يستحق مصارحة حكومته، أزمة المرتبك ممتدة وستطول ما لم يعالج سياساته المغرضة ويطرق باب الرياض.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439 03:51 PM

قرقاش: أزمة المرتبك ستطول ما لم يعالج سياساته ويطرق باب الرياض قال:يستمر تعثره في حلّ أزمته عبر استجدائه التدخل الغربي





A A A





19 مشاركة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش يستمر تعثر المرتبك في حلّ أزمته عبر إستجدائه التدخل الغربي وبكائياته في المحاكم والمنظمات الدولية.



وأضاف عبر حسابه الرسمي في تويتر : الشعب القطري يستحق مصارحة حكومته، أزمة المرتبك ممتدة وستطول ما لم يعالج سياساته المغرضة ويطرق باب الرياض.