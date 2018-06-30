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قرقاش: أزمة المرتبك ستطول ما لم يعالج سياساته ويطرق باب الرياض

قال:يستمر تعثره في حلّ أزمته عبر استجدائه التدخل الغربي

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش يستمر تعثر المرتبك في حلّ أزمته عبر إستجدائه التدخل الغربي وبكائياته في المحاكم والمنظمات الدولية.


وأضاف عبر حسابه الرسمي في تويتر : الشعب القطري يستحق مصارحة حكومته، أزمة المرتبك ممتدة وستطول ما لم يعالج سياساته المغرضة ويطرق باب الرياض.

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قرقاش: أزمة المرتبك ستطول ما لم يعالج سياساته ويطرق باب الرياض
سبق

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش يستمر تعثر المرتبك في حلّ أزمته عبر إستجدائه التدخل الغربي وبكائياته في المحاكم والمنظمات الدولية.


وأضاف عبر حسابه الرسمي في تويتر : الشعب القطري يستحق مصارحة حكومته، أزمة المرتبك ممتدة وستطول ما لم يعالج سياساته المغرضة ويطرق باب الرياض.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
03:51 PM

قرقاش: أزمة المرتبك ستطول ما لم يعالج سياساته ويطرق باب الرياض

قال:يستمر تعثره في حلّ أزمته عبر استجدائه التدخل الغربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,285

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش يستمر تعثر المرتبك في حلّ أزمته عبر إستجدائه التدخل الغربي وبكائياته في المحاكم والمنظمات الدولية.


وأضاف عبر حسابه الرسمي في تويتر : الشعب القطري يستحق مصارحة حكومته، أزمة المرتبك ممتدة وستطول ما لم يعالج سياساته المغرضة ويطرق باب الرياض.

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