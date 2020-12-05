النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيصل بن فهد" يشكر القيادة على عودة رالي حائل تويوتا الدولي 2020

أكد تكامل الاستعدادات الفنية والترتيبات التنظيمية للحدث

رفع نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على الرعاية الكريمة لرياضة السيارات، وعودة رالي حائل تويوتا الدولي 2020 لبطولة كأس العالم للراليات.

ونوه بجهود وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل.

جاء ذلك، في تصريح صحفي للأمير فيصل بن فهد، بمناسبة قرب انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي، مرحباً بضيوف المنطقة المشاركين في الرالي من داخل الوطن وخارجه.

وقال إن المملكة تسعد بمشاركة أبطال الراليات من مختلف الدول؛ تواصلاً مع استضافتها للعديد من البطولات والمسابقات العالمية.

وأشار نائب أمير منطقة حائل، إلى تكامل الاستعدادات الفنية والترتيبات التنظيمية، وحرص الجميع على سلامة المشاركين، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، سائلاً الله التوفيق ومواصلة تميز الوطن في تنظيم أهم وأفضل المسابقات والمناسبات الدولية.

أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"فيصل بن فهد" يشكر القيادة على عودة رالي حائل تويوتا الدولي 2020
سبق

رفع نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على الرعاية الكريمة لرياضة السيارات، وعودة رالي حائل تويوتا الدولي 2020 لبطولة كأس العالم للراليات.

ونوه بجهود وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل.

جاء ذلك، في تصريح صحفي للأمير فيصل بن فهد، بمناسبة قرب انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي، مرحباً بضيوف المنطقة المشاركين في الرالي من داخل الوطن وخارجه.

وقال إن المملكة تسعد بمشاركة أبطال الراليات من مختلف الدول؛ تواصلاً مع استضافتها للعديد من البطولات والمسابقات العالمية.

وأشار نائب أمير منطقة حائل، إلى تكامل الاستعدادات الفنية والترتيبات التنظيمية، وحرص الجميع على سلامة المشاركين، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، سائلاً الله التوفيق ومواصلة تميز الوطن في تنظيم أهم وأفضل المسابقات والمناسبات الدولية.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
07:16 PM

"فيصل بن فهد" يشكر القيادة على عودة رالي حائل تويوتا الدولي 2020

أكد تكامل الاستعدادات الفنية والترتيبات التنظيمية للحدث

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
0
705

رفع نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على الرعاية الكريمة لرياضة السيارات، وعودة رالي حائل تويوتا الدولي 2020 لبطولة كأس العالم للراليات.

ونوه بجهود وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل.

جاء ذلك، في تصريح صحفي للأمير فيصل بن فهد، بمناسبة قرب انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي، مرحباً بضيوف المنطقة المشاركين في الرالي من داخل الوطن وخارجه.

وقال إن المملكة تسعد بمشاركة أبطال الراليات من مختلف الدول؛ تواصلاً مع استضافتها للعديد من البطولات والمسابقات العالمية.

وأشار نائب أمير منطقة حائل، إلى تكامل الاستعدادات الفنية والترتيبات التنظيمية، وحرص الجميع على سلامة المشاركين، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، سائلاً الله التوفيق ومواصلة تميز الوطن في تنظيم أهم وأفضل المسابقات والمناسبات الدولية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,339
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,396
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,160
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,794

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة