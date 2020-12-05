"فيصل بن فهد" يشكر القيادة على عودة رالي حائل تويوتا الدولي 2020

أكد تكامل الاستعدادات الفنية والترتيبات التنظيمية للحدث

رفع نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على الرعاية الكريمة لرياضة السيارات، وعودة رالي حائل تويوتا الدولي 2020 لبطولة كأس العالم للراليات.

ونوه بجهود وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل.

جاء ذلك، في تصريح صحفي للأمير فيصل بن فهد، بمناسبة قرب انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي، مرحباً بضيوف المنطقة المشاركين في الرالي من داخل الوطن وخارجه.

وقال إن المملكة تسعد بمشاركة أبطال الراليات من مختلف الدول؛ تواصلاً مع استضافتها للعديد من البطولات والمسابقات العالمية.

وأشار نائب أمير منطقة حائل، إلى تكامل الاستعدادات الفنية والترتيبات التنظيمية، وحرص الجميع على سلامة المشاركين، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، سائلاً الله التوفيق ومواصلة تميز الوطن في تنظيم أهم وأفضل المسابقات والمناسبات الدولية.