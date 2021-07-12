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"السند" يترأس الاجتماع الدوري لمديري عموم إدارات وفروع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف

ناقش والمجتمعون محاور الاجتماع ووجّه ببذل مزيدٍ من الجهود

أشاد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالرعاية الكريمة والدعم المتواصل الذي تلقاه الرئاسة العامة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، -حفظهما الله-، مبينًا أن انتقال الرئاسة العامة لمقرها الجديد، الذي يوفر بيئة العمل المناسبة لقيام الرئاسة العامة بأعمالها وأنشطتها يعد إحدى ثمار هذا الدعم.

جاء ذلك بعد ترؤسه الاجتماع الدوري لمديري عموم إدارات وفروع الرئاسة العامة، مبينًا أن الرئاسة العامة قد جعلت من أولوياتها مكافحة الفكر الضال وتحصين منسوبيها وأفراد المجتمع منه.

وأشار إلى الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة أخيرًا، مبينًا أنها من أهم الوسائل التي تعمل عليها الرئاسة حاليًا بالشراكة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية.

وشدد الدكتور السند على جميع العاملين في الرئاسة ببذل الجهد في سبيل الارتقاء بأعمال الرئاسة ووسائلها لتحقق أهدافها وغاياتها المرجوة، عقب ذلك ناقش والمجتمعون محاور الاجتماع، ووجّه حيالها بما يلزم.

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"السند" يترأس الاجتماع الدوري لمديري عموم إدارات وفروع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف
سبق

أشاد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالرعاية الكريمة والدعم المتواصل الذي تلقاه الرئاسة العامة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، -حفظهما الله-، مبينًا أن انتقال الرئاسة العامة لمقرها الجديد، الذي يوفر بيئة العمل المناسبة لقيام الرئاسة العامة بأعمالها وأنشطتها يعد إحدى ثمار هذا الدعم.

جاء ذلك بعد ترؤسه الاجتماع الدوري لمديري عموم إدارات وفروع الرئاسة العامة، مبينًا أن الرئاسة العامة قد جعلت من أولوياتها مكافحة الفكر الضال وتحصين منسوبيها وأفراد المجتمع منه.

وأشار إلى الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة أخيرًا، مبينًا أنها من أهم الوسائل التي تعمل عليها الرئاسة حاليًا بالشراكة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية.

وشدد الدكتور السند على جميع العاملين في الرئاسة ببذل الجهد في سبيل الارتقاء بأعمال الرئاسة ووسائلها لتحقق أهدافها وغاياتها المرجوة، عقب ذلك ناقش والمجتمعون محاور الاجتماع، ووجّه حيالها بما يلزم.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
10:15 PM

"السند" يترأس الاجتماع الدوري لمديري عموم إدارات وفروع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف

ناقش والمجتمعون محاور الاجتماع ووجّه ببذل مزيدٍ من الجهود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالرعاية الكريمة والدعم المتواصل الذي تلقاه الرئاسة العامة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، -حفظهما الله-، مبينًا أن انتقال الرئاسة العامة لمقرها الجديد، الذي يوفر بيئة العمل المناسبة لقيام الرئاسة العامة بأعمالها وأنشطتها يعد إحدى ثمار هذا الدعم.

جاء ذلك بعد ترؤسه الاجتماع الدوري لمديري عموم إدارات وفروع الرئاسة العامة، مبينًا أن الرئاسة العامة قد جعلت من أولوياتها مكافحة الفكر الضال وتحصين منسوبيها وأفراد المجتمع منه.

وأشار إلى الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة أخيرًا، مبينًا أنها من أهم الوسائل التي تعمل عليها الرئاسة حاليًا بالشراكة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية.

وشدد الدكتور السند على جميع العاملين في الرئاسة ببذل الجهد في سبيل الارتقاء بأعمال الرئاسة ووسائلها لتحقق أهدافها وغاياتها المرجوة، عقب ذلك ناقش والمجتمعون محاور الاجتماع، ووجّه حيالها بما يلزم.

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