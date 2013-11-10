استبعاد عبدالفتاح عسيري من قائمة المنتخب السعودي
استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول إيرڤي رينارد لاعب خط الوسط عبدالفتاح عسيري من قائمة الأخضر، بعد أن كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أُجريت للاعب عن وجود إصابة في عضلة الساق.
يُشار إلى أن المنتخب السعودي تنتظره مواجهة مهمة أمام أوزبكستان يوم الخميس المقبل على ملعب باختاكور المركزي ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م.
المنتخب السعودي
عبدالفتاح عسيري
استبعاد عبدالفتاح عسيري من قائمة المنتخب السعودي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-11-09
استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول إيرڤي رينارد لاعب خط الوسط عبدالفتاح عسيري من قائمة الأخضر، بعد أن كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أُجريت للاعب عن وجود إصابة في عضلة الساق.
يُشار إلى أن المنتخب السعودي تنتظره مواجهة مهمة أمام أوزبكستان يوم الخميس المقبل على ملعب باختاكور المركزي ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م.
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
11:28 PM
استبعاد عبدالفتاح عسيري من قائمة المنتخب السعودي
استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول إيرڤي رينارد لاعب خط الوسط عبدالفتاح عسيري من قائمة الأخضر، بعد أن كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أُجريت للاعب عن وجود إصابة في عضلة الساق.
يُشار إلى أن المنتخب السعودي تنتظره مواجهة مهمة أمام أوزبكستان يوم الخميس المقبل على ملعب باختاكور المركزي ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م.