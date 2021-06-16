النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. عُملة مصرية تاريخية تخلد ذكرى "الملك فيصل" تلفت انتباه الزوار في تبوك

تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تتسم بالقوة والاستمرارية

لفتت انتباه زوار متحف بن عاصي بتبوك، عملة تاريخية صنعتها مصر عام 1396 هـ ووضعت عليها صورة الملك فيصل -رحمه الله- تخليدًا لذكراه.

وتحمل العملة على ظهرها شعار جمهورية مصر العربية، وكذلك فئة العملة، أما على ظهرها فقد تم تدوين عبارة (تخليدًا لذكرى جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز) كما وضعت صورته -رحمه الله- أسفل عبارة تخليد الذكرى.

من جانب آخر، قال صاحب متحف بن عاصي إبراهيم بن عاصي لـ"سبق"، إن هذه العملة التاريخية تؤكد مدى عمق العلاقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وهي علاقة متميزة تتسم بالقوة والاستمرارية نظرًا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية و‌الإسلامية والدولية.

يُذكر أن مركز بن عاصي للفروسية والتراث بتبوك، يهتم بالتراث والثقافة ويجتذب العديد من الزوار من كل الجنسيات، وكذلك المسؤولين والدبلوماسيين من السفارات والقنصليات وأفراد المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. عُملة مصرية تاريخية تخلد ذكرى "الملك فيصل" تلفت انتباه الزوار في تبوك
سبق

لفتت انتباه زوار متحف بن عاصي بتبوك، عملة تاريخية صنعتها مصر عام 1396 هـ ووضعت عليها صورة الملك فيصل -رحمه الله- تخليدًا لذكراه.

وتحمل العملة على ظهرها شعار جمهورية مصر العربية، وكذلك فئة العملة، أما على ظهرها فقد تم تدوين عبارة (تخليدًا لذكرى جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز) كما وضعت صورته -رحمه الله- أسفل عبارة تخليد الذكرى.

من جانب آخر، قال صاحب متحف بن عاصي إبراهيم بن عاصي لـ"سبق"، إن هذه العملة التاريخية تؤكد مدى عمق العلاقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وهي علاقة متميزة تتسم بالقوة والاستمرارية نظرًا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية و‌الإسلامية والدولية.

يُذكر أن مركز بن عاصي للفروسية والتراث بتبوك، يهتم بالتراث والثقافة ويجتذب العديد من الزوار من كل الجنسيات، وكذلك المسؤولين والدبلوماسيين من السفارات والقنصليات وأفراد المجتمع.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
01:10 AM

شاهد.. عُملة مصرية تاريخية تخلد ذكرى "الملك فيصل" تلفت انتباه الزوار في تبوك

تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تتسم بالقوة والاستمرارية

A A A
بدر الجبل - تبوك
5
7,407

لفتت انتباه زوار متحف بن عاصي بتبوك، عملة تاريخية صنعتها مصر عام 1396 هـ ووضعت عليها صورة الملك فيصل -رحمه الله- تخليدًا لذكراه.

وتحمل العملة على ظهرها شعار جمهورية مصر العربية، وكذلك فئة العملة، أما على ظهرها فقد تم تدوين عبارة (تخليدًا لذكرى جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز) كما وضعت صورته -رحمه الله- أسفل عبارة تخليد الذكرى.

من جانب آخر، قال صاحب متحف بن عاصي إبراهيم بن عاصي لـ"سبق"، إن هذه العملة التاريخية تؤكد مدى عمق العلاقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وهي علاقة متميزة تتسم بالقوة والاستمرارية نظرًا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية و‌الإسلامية والدولية.

يُذكر أن مركز بن عاصي للفروسية والتراث بتبوك، يهتم بالتراث والثقافة ويجتذب العديد من الزوار من كل الجنسيات، وكذلك المسؤولين والدبلوماسيين من السفارات والقنصليات وأفراد المجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,598
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,100
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,199
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,801

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة