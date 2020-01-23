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9 دورات والمدة شهران.. تدشين برنامج "باحثون" بجامعة نجران

للفصل الثاني لطلاب وطالبات الدراسات العليا والتسجيل إلكتروني

دشّنت جامعة نجران ممثلةً بعمادة الدراسات العليا برنامجها التدريبي الأول "باحثون"، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1443هـ، لطلاب وطالبات الدراسات العليا، والمتضمن 9 دورات تدريبية، ويستمر مدة شهرين.

ويتضمن البرنامج دورة في أساسيات إعداد الخطة البحثية، وطرق وإستراتيجيات التميز في الدراسات العليا، وأساليب توثيق البحث العلمي، ومهارات مراجعة الأدب البحثي والدراسات السابقة، ومهارات عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها، وتطبيقات رقمية في البحث العلمي، إضافةً إلى تقنيات احترافية للبحث عن المعلومات، وأنواع البحوث العلمية ومناهجها، والاستعداد لمناقشة الرسالة العلمية.

وأوضحت عميدة الدراسات العليا الدكتورة أمل بنت ظافر الشهري؛ أن العمادة أتاحت التسجيل لجميع الراغبين في الحضور عن طريق بوابة التدريب للدورات التدريبية على موقع العمادة.

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9 دورات والمدة شهران.. تدشين برنامج "باحثون" بجامعة نجران
سبق

دشّنت جامعة نجران ممثلةً بعمادة الدراسات العليا برنامجها التدريبي الأول "باحثون"، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1443هـ، لطلاب وطالبات الدراسات العليا، والمتضمن 9 دورات تدريبية، ويستمر مدة شهرين.

ويتضمن البرنامج دورة في أساسيات إعداد الخطة البحثية، وطرق وإستراتيجيات التميز في الدراسات العليا، وأساليب توثيق البحث العلمي، ومهارات مراجعة الأدب البحثي والدراسات السابقة، ومهارات عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها، وتطبيقات رقمية في البحث العلمي، إضافةً إلى تقنيات احترافية للبحث عن المعلومات، وأنواع البحوث العلمية ومناهجها، والاستعداد لمناقشة الرسالة العلمية.

وأوضحت عميدة الدراسات العليا الدكتورة أمل بنت ظافر الشهري؛ أن العمادة أتاحت التسجيل لجميع الراغبين في الحضور عن طريق بوابة التدريب للدورات التدريبية على موقع العمادة.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
10:53 AM

9 دورات والمدة شهران.. تدشين برنامج "باحثون" بجامعة نجران

للفصل الثاني لطلاب وطالبات الدراسات العليا والتسجيل إلكتروني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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دشّنت جامعة نجران ممثلةً بعمادة الدراسات العليا برنامجها التدريبي الأول "باحثون"، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1443هـ، لطلاب وطالبات الدراسات العليا، والمتضمن 9 دورات تدريبية، ويستمر مدة شهرين.

ويتضمن البرنامج دورة في أساسيات إعداد الخطة البحثية، وطرق وإستراتيجيات التميز في الدراسات العليا، وأساليب توثيق البحث العلمي، ومهارات مراجعة الأدب البحثي والدراسات السابقة، ومهارات عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها، وتطبيقات رقمية في البحث العلمي، إضافةً إلى تقنيات احترافية للبحث عن المعلومات، وأنواع البحوث العلمية ومناهجها، والاستعداد لمناقشة الرسالة العلمية.

وأوضحت عميدة الدراسات العليا الدكتورة أمل بنت ظافر الشهري؛ أن العمادة أتاحت التسجيل لجميع الراغبين في الحضور عن طريق بوابة التدريب للدورات التدريبية على موقع العمادة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,836
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,648
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,881
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,742

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