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الصحة اللبنانية: تسجيل 7 إصابات جديدة بـ"كورونا"

ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 582 حالات مصابة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المصابة المثبتة إلى 582.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبالتالي فإن عدد الوفيات بسبب الفيروس استقر على 19.

ووفق "سكاي نيوز"، أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الخميس، بتمديد حالة التعبئة العامة حتى 26 أبريل مع مزيد من التشدد بالإجراءات، في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وطلب المجلس الأعلى للدفاع من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي فيروس كورونا وانتشاره.

وزارة الصحة اللبنانية فيروس كورونا الجديد

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الصحة اللبنانية: تسجيل 7 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المصابة المثبتة إلى 582.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبالتالي فإن عدد الوفيات بسبب الفيروس استقر على 19.

ووفق "سكاي نيوز"، أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الخميس، بتمديد حالة التعبئة العامة حتى 26 أبريل مع مزيد من التشدد بالإجراءات، في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وطلب المجلس الأعلى للدفاع من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي فيروس كورونا وانتشاره.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
02:31 PM

الصحة اللبنانية: تسجيل 7 إصابات جديدة بـ"كورونا"

ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 582 حالات مصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المصابة المثبتة إلى 582.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبالتالي فإن عدد الوفيات بسبب الفيروس استقر على 19.

ووفق "سكاي نيوز"، أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الخميس، بتمديد حالة التعبئة العامة حتى 26 أبريل مع مزيد من التشدد بالإجراءات، في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وطلب المجلس الأعلى للدفاع من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي فيروس كورونا وانتشاره.

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