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انطلاق المرحلة التاسعة من رالي داكار.. ويزيد الراجحي يواصل المنافسة

حل بالمركز الخامس خلال الثامنة.. انتهت في وادي الدواسر بمسافة 716 كيلو متراً

انطلقت صباح اليوم المرحلة التاسعة من رالي داكار السعودية 2020، من وادي الدواسر حتى حرض بمسافة ٨٨٦كم، وسط أجواء تنافسية بين المشاركين.

ويواصل البطل السعودي يزيد الراجحي خوض المنافسة عقب أن حل بالمركز الخامس، خلال المرحلة الثامنة والتي انتهت أمس في وادي الدواسر على شكل حلقة دائرية، وامتدت لمسافة كلية تبلغ 716 كيلو مترًا، منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت تبلغ 477 كيلو مترًا.

سيغيب عن خط بداية المرحلة الخاصة التاسعة، المشاركون: الفرنسي سيريل ديبريه "أو تي 3" في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، والأسباني إسيدري إستيف بوخول "بي أم دبليو" من فئة السيارات، والهولندي غريت زورموند "مان" في فئة الشاحنات.

رالي داكار يزيد الراجحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق المرحلة التاسعة من رالي داكار.. ويزيد الراجحي يواصل المنافسة
سبق

انطلقت صباح اليوم المرحلة التاسعة من رالي داكار السعودية 2020، من وادي الدواسر حتى حرض بمسافة ٨٨٦كم، وسط أجواء تنافسية بين المشاركين.

ويواصل البطل السعودي يزيد الراجحي خوض المنافسة عقب أن حل بالمركز الخامس، خلال المرحلة الثامنة والتي انتهت أمس في وادي الدواسر على شكل حلقة دائرية، وامتدت لمسافة كلية تبلغ 716 كيلو مترًا، منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت تبلغ 477 كيلو مترًا.

سيغيب عن خط بداية المرحلة الخاصة التاسعة، المشاركون: الفرنسي سيريل ديبريه "أو تي 3" في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، والأسباني إسيدري إستيف بوخول "بي أم دبليو" من فئة السيارات، والهولندي غريت زورموند "مان" في فئة الشاحنات.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
11:05 AM
اخر تعديل
14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
11:26 AM

انطلاق المرحلة التاسعة من رالي داكار.. ويزيد الراجحي يواصل المنافسة

حل بالمركز الخامس خلال الثامنة.. انتهت في وادي الدواسر بمسافة 716 كيلو متراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت صباح اليوم المرحلة التاسعة من رالي داكار السعودية 2020، من وادي الدواسر حتى حرض بمسافة ٨٨٦كم، وسط أجواء تنافسية بين المشاركين.

ويواصل البطل السعودي يزيد الراجحي خوض المنافسة عقب أن حل بالمركز الخامس، خلال المرحلة الثامنة والتي انتهت أمس في وادي الدواسر على شكل حلقة دائرية، وامتدت لمسافة كلية تبلغ 716 كيلو مترًا، منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت تبلغ 477 كيلو مترًا.

سيغيب عن خط بداية المرحلة الخاصة التاسعة، المشاركون: الفرنسي سيريل ديبريه "أو تي 3" في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، والأسباني إسيدري إستيف بوخول "بي أم دبليو" من فئة السيارات، والهولندي غريت زورموند "مان" في فئة الشاحنات.

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