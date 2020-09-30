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وزير الخارجية يستعرض العلاقات بين المملكة وبولندا وسبل تعزيزها مع الرئيس البولندي

استقبل الرئيس اندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، في القصر الرئاسي البولندي اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية لجمهورية بولندا.

ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وجمهورية بولندا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية التشاور والتنسيق لتحقيق مصالحهما المشتركة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا محمد بن حسين مدني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.

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وزير الخارجية يستعرض العلاقات بين المملكة وبولندا وسبل تعزيزها مع الرئيس البولندي
سبق

استقبل الرئيس اندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، في القصر الرئاسي البولندي اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية لجمهورية بولندا.

ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وجمهورية بولندا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية التشاور والتنسيق لتحقيق مصالحهما المشتركة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا محمد بن حسين مدني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
07:34 PM

وزير الخارجية يستعرض العلاقات بين المملكة وبولندا وسبل تعزيزها مع الرئيس البولندي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الرئيس اندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، في القصر الرئاسي البولندي اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية لجمهورية بولندا.

ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وجمهورية بولندا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية التشاور والتنسيق لتحقيق مصالحهما المشتركة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا محمد بن حسين مدني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.

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