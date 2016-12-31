مصليات متنقلة بأماكن المتنزهين.. خطة لـ"هيئة مكة" في إجازة الربيع

توعية بالأسواق والحدائق والأماكن العامة والشواطئ والمجمعات التجارية

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، في تنفيذ خطته الميدانية والتوعوية لإجازة الربيع لهذا العام ١٤٤٢هـ بالعدد المناسب من الأعضاء للقيام بالعمل الميداني في محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة.



وتهدف الخطة إلى القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال حضور فرق الهيئة في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والشواطئ والمجمعات التجارية والتنبيه لأداء الصلاة جماعة، وتقديم النصح والتوجيه ومعالجة ما يلاحظ من مخالفات في حال حدوثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



ويقوم الأعضاء بنشر المصليات المتنقلة في أماكن حضور المتنزهين لإقامة الصلوات ورفع الأذان وتفعيل حملة "الصلاة نور"، و"حملة الخوارج شرار الخلق".



وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري على الأعضاء المشاركين بأهمية القيام بالعمل والمهام المنوطة بهم وفق الأنظمة والتعليمات، مشيراً إلى أهمية تنفيذ خطة العمل الميداني والتوعوي لإجازة منتصف العام وفق الأنظمة والتعليمات لتحقيق تطلعات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه.



وتأتي خطط العمل الميداني والتوعوي خلال إجازة منتصف العام؛ إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.