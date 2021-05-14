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استشاري أمراض القلب يحذر: هذه الأطعمة تزيد من حدوث جلطة القلب.. ابتعدوا عنها

أكد أنه يجب ألا يتجاوز استهلاكك للسكر اليومي 25 جم للشخص السليم

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ من أن الأطعمة عالية مؤشر السكر كالحلويات، الكيك، الآيسكريم تزيد من احتمالية حدوث جلطة القلب في الأصحاء وفي مرضى القلب، مشددًا على وجوب الابتعاد عنها قدر الإمكان.

وقال الدكتور النمر في تغريدة من حسابه في توتير: "تحذير: الأطعمة عالية مؤشر السكر G.I (فيها سكريات سريعة الامتصاص) تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب في الأصحاء وفي مرضى القلب، لذلك يجب الابتعاد عنها قدر الإمكان، مثل الحلويات، الكيك، الكوكيز، الآيسكريم....".

وأضاف النمر: "يجب الاّ يتجاوز استهلاكك للسكر اليومي 25 جم للشخص السليم. مشيرًا بأن السكر يشمل (التمر، القهوة الأمريكية، الشاي، الحلا، العصيرات، البيبسي، الميرندا،السفن آب...الخ).‏ لافتًا بأن التمرة الواحدة التي وزنها 7 جرامات تحتوي 4.5 جرام سكر."

إلى هذا أكد النمر في تغريدة أخرى عبر حسابه في توتير أنه: "لن تنتصر في معركتك مع السكري إلا بتحقيق المعايير الثلاثة: المعدل التراكمي تحت 7% والكولسترول الضار تحت 70 والضغط 120-130".

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استشاري أمراض القلب يحذر: هذه الأطعمة تزيد من حدوث جلطة القلب.. ابتعدوا عنها
سبق

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ من أن الأطعمة عالية مؤشر السكر كالحلويات، الكيك، الآيسكريم تزيد من احتمالية حدوث جلطة القلب في الأصحاء وفي مرضى القلب، مشددًا على وجوب الابتعاد عنها قدر الإمكان.

وقال الدكتور النمر في تغريدة من حسابه في توتير: "تحذير: الأطعمة عالية مؤشر السكر G.I (فيها سكريات سريعة الامتصاص) تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب في الأصحاء وفي مرضى القلب، لذلك يجب الابتعاد عنها قدر الإمكان، مثل الحلويات، الكيك، الكوكيز، الآيسكريم....".

وأضاف النمر: "يجب الاّ يتجاوز استهلاكك للسكر اليومي 25 جم للشخص السليم. مشيرًا بأن السكر يشمل (التمر، القهوة الأمريكية، الشاي، الحلا، العصيرات، البيبسي، الميرندا،السفن آب...الخ).‏ لافتًا بأن التمرة الواحدة التي وزنها 7 جرامات تحتوي 4.5 جرام سكر."

إلى هذا أكد النمر في تغريدة أخرى عبر حسابه في توتير أنه: "لن تنتصر في معركتك مع السكري إلا بتحقيق المعايير الثلاثة: المعدل التراكمي تحت 7% والكولسترول الضار تحت 70 والضغط 120-130".

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
05:03 PM

استشاري أمراض القلب يحذر: هذه الأطعمة تزيد من حدوث جلطة القلب.. ابتعدوا عنها

أكد أنه يجب ألا يتجاوز استهلاكك للسكر اليومي 25 جم للشخص السليم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
13,806

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ من أن الأطعمة عالية مؤشر السكر كالحلويات، الكيك، الآيسكريم تزيد من احتمالية حدوث جلطة القلب في الأصحاء وفي مرضى القلب، مشددًا على وجوب الابتعاد عنها قدر الإمكان.

وقال الدكتور النمر في تغريدة من حسابه في توتير: "تحذير: الأطعمة عالية مؤشر السكر G.I (فيها سكريات سريعة الامتصاص) تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب في الأصحاء وفي مرضى القلب، لذلك يجب الابتعاد عنها قدر الإمكان، مثل الحلويات، الكيك، الكوكيز، الآيسكريم....".

وأضاف النمر: "يجب الاّ يتجاوز استهلاكك للسكر اليومي 25 جم للشخص السليم. مشيرًا بأن السكر يشمل (التمر، القهوة الأمريكية، الشاي، الحلا، العصيرات، البيبسي، الميرندا،السفن آب...الخ).‏ لافتًا بأن التمرة الواحدة التي وزنها 7 جرامات تحتوي 4.5 جرام سكر."

إلى هذا أكد النمر في تغريدة أخرى عبر حسابه في توتير أنه: "لن تنتصر في معركتك مع السكري إلا بتحقيق المعايير الثلاثة: المعدل التراكمي تحت 7% والكولسترول الضار تحت 70 والضغط 120-130".

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