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إيطاليا تسجِّل 85 حالة وفاة بسبب كورونا و518 إصابة جديدة

بلغ إجمالي المصابين 33774 حالة منذ ظهور الوباء في البلاد

سجَّلت إيطاليا اليوم الجمعة 85 حالة وفاة بوباء كورونا "كوفيد-19" في مقابل 88 حالة في اليوم السابق، في حين قفزت حصيلة حالات الإصابة الجديدة إلى 518 حالة في مقابل 177 حالة يوم أمس.

وتفصيلاً، أوضحت وكالة الحماية الإيطالية أن عدد حالات الوفاة في إيطاليا منذ ظهور المرض في البلاد يوم 21 فبراير بلغ 33774 حالة؛ وبذلك تعد من كبرى الدول في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 234531 حالة، من بينها 518 حالة اليوم. وكان هناك 402 حالة في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، وهي أكثر المناطق الإيطالية تضررًا، سواء من ناحية عدد الإصابات أو الوفيات.

فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا تسجِّل 85 حالة وفاة بسبب كورونا و518 إصابة جديدة
سبق

سجَّلت إيطاليا اليوم الجمعة 85 حالة وفاة بوباء كورونا "كوفيد-19" في مقابل 88 حالة في اليوم السابق، في حين قفزت حصيلة حالات الإصابة الجديدة إلى 518 حالة في مقابل 177 حالة يوم أمس.

وتفصيلاً، أوضحت وكالة الحماية الإيطالية أن عدد حالات الوفاة في إيطاليا منذ ظهور المرض في البلاد يوم 21 فبراير بلغ 33774 حالة؛ وبذلك تعد من كبرى الدول في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 234531 حالة، من بينها 518 حالة اليوم. وكان هناك 402 حالة في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، وهي أكثر المناطق الإيطالية تضررًا، سواء من ناحية عدد الإصابات أو الوفيات.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
10:14 PM

إيطاليا تسجِّل 85 حالة وفاة بسبب كورونا و518 إصابة جديدة

بلغ إجمالي المصابين 33774 حالة منذ ظهور الوباء في البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - روما
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سجَّلت إيطاليا اليوم الجمعة 85 حالة وفاة بوباء كورونا "كوفيد-19" في مقابل 88 حالة في اليوم السابق، في حين قفزت حصيلة حالات الإصابة الجديدة إلى 518 حالة في مقابل 177 حالة يوم أمس.

وتفصيلاً، أوضحت وكالة الحماية الإيطالية أن عدد حالات الوفاة في إيطاليا منذ ظهور المرض في البلاد يوم 21 فبراير بلغ 33774 حالة؛ وبذلك تعد من كبرى الدول في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 234531 حالة، من بينها 518 حالة اليوم. وكان هناك 402 حالة في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، وهي أكثر المناطق الإيطالية تضررًا، سواء من ناحية عدد الإصابات أو الوفيات.

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