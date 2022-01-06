أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وجود مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل ميناء الحديدة، مضيفة: "تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرُّضها للمضايقة المسلَّحة مقابل ميناء الحديدة".

"التحالف": تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرُّضها للمضايقة المسلَّحة مقابل "الحديدة" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-06 أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وجود مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل ميناء الحديدة، مضيفة: "تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرُّضها للمضايقة المسلَّحة مقابل ميناء الحديدة".

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443 12:00 AM

اخر تعديل 06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443 01:35 AM

"التحالف": تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرُّضها للمضايقة المسلَّحة مقابل "الحديدة" أكد وجود مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل الميناء





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أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وجود مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل ميناء الحديدة، مضيفة: "تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرُّضها للمضايقة المسلَّحة مقابل ميناء الحديدة".