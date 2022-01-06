"التحالف": تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرُّضها للمضايقة المسلَّحة مقابل "الحديدة"

أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وجود مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل ميناء الحديدة، مضيفة: "تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرُّضها للمضايقة المسلَّحة مقابل ميناء الحديدة".
"التحالف": تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرُّضها للمضايقة المسلَّحة مقابل "الحديدة"
أكد وجود مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل الميناء
أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وجود مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل ميناء الحديدة، مضيفة: "تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرُّضها للمضايقة المسلَّحة مقابل ميناء الحديدة".
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"التحالف": تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرُّضها للمضايقة المسلَّحة مقابل "الحديدة"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-06
06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
12:00 AM
اخر تعديل
06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
01:35 AM
"التحالف": تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرُّضها للمضايقة المسلَّحة مقابل "الحديدة"
أكد وجود مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل الميناء
أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وجود مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل ميناء الحديدة، مضيفة: "تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرُّضها للمضايقة المسلَّحة مقابل ميناء الحديدة".
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