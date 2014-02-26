العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا مواجهات "ذي قار" إلى 5 قتلى و271 مصاباً

بينهم 147 عنصراً من القوات الأمنية في الأيام الخمسة الماضية

ارتفعت حصيلة القتلى جراء مواجهات بين قوات الأمن في مدينة الناصرية العراقية ومتظاهرين إلى 5 أشخاص، فيما أصيب عشرات آخرون.

وتفصيلاً، ذكرت هيئة حقوق الإنسان في العراق، أن 5 متظاهرين قتلوا وأصيب 271 شخصاً، من بينهم 147 عنصراً من القوات الأمنية خلال أحداث محافظة ذي قار في الأيام الخمسة الماضية.

ووفق مصادر طبية عراقية، فإن 3 متظاهرين قتلوا بالرصاص، اليوم الجمعة، خلال صدامات مع قوات الأمن في مدينة الناصرية، حيث تجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، بسبب تدهور الخدمات العامة في المحافظة.

وأشار موقع "روسيا اليوم" إلى أن المتظاهرين اقتحموا مبنى المحافظة وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، فيما أكد مصدر طبي بالمدينة، أن "وتيرة الأحداث تصاعدت في مدينة الناصرية، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بالعشرات في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية"، مشيراً إلى أن "مستشفى الحبوبي يزدحم بالإصابات".

وكان متظاهر قد قتل، أمس الخميس، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد خلال صدامات مع القوات الأمنية، فيما سقط 18 جريحاً بينهم 8 متظاهرين و10 من رجال الشرطة، إثر اشتباكات وقعت بين الطرفين خلال احتجاجات الأربعاء.

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اقتحام مبنى المحافظة وازدحام مستشفى الحبوبي.. ومطالب بمحاسبة وإقالة

العراق.. قتلى وجرحى للأمن والمتظاهرين في الناصرية والأحداث تتصاعد

أفاد مراسل "روسيا اليوم" في العراق، أن اثنين على الأقل قُتلا وأصيب العشرات في اشتباكات وقعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأشار المراسل إلى أن المتظاهرين اقتحموا مبنى المحافظة وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

من جهته، أكد مصدر طبي بالمدينة، أن "وتيرة الأحداث تصاعدت في مدينة الناصرية، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بالعشرات في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية".

وأشار، إلى أن "مستشفى الحبوبي يزدحم بالإصابات".

ويطالب المتظاهرون بإقالة محافظ ذي قار وجميع المسؤولين في إدارة المحافظة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وكان متظاهر قد قتل، أمس الخميس، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد خلال صدامات مع القوات الأمنية، فيما سقط 18 جريحًا بينهم 8 متظاهرين و10 من رجال الشرطة، إثر اشتباكات وقعت بين الطرفين خلال احتجاجات الأربعاء.