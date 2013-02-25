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"الحياة الفطرية" يطلق عددًا من ظباء الريم والمها العربي بمحمية المؤسس

كأول تجربة من نوعها في المملكة وبعد انقطاع لأكثر من ٦٠ عامًا

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع محمية الملك عبد العزيز الملكية، خمسًا من المها العربي وثلاثين من ظباء الريم إلى البرية مباشرة في روضة التنهاة بالمحمية.

يأتي هذ كأول تجربة من نوعها في المملكة، وبعد انقطاع لأكثر من ٦٠ عامًا يعود المها العربي وظباء الريم لبراري وسط المملكة ورياضها وكثبانها الرملية.

وسيستمر المركز بتنفيذ العديد من الإطلاقات في الأيام القادمة - بمشيئة الله - مع مزيد من الشركاء وفق المعايير وخطة العمل الموضوعة لهذا البرنامج الوطني الطموح، لاستعادة الحياة الفطرية في المحميات والمتنزهات وفي المناطق البرية ضمن البرنامج الوطني الذي ينفذه المركز بأسلوب مستدام وفقًا لرؤية المملكة 2030م.

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"الحياة الفطرية" يطلق عددًا من ظباء الريم والمها العربي بمحمية المؤسس
سبق

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع محمية الملك عبد العزيز الملكية، خمسًا من المها العربي وثلاثين من ظباء الريم إلى البرية مباشرة في روضة التنهاة بالمحمية.

يأتي هذ كأول تجربة من نوعها في المملكة، وبعد انقطاع لأكثر من ٦٠ عامًا يعود المها العربي وظباء الريم لبراري وسط المملكة ورياضها وكثبانها الرملية.

وسيستمر المركز بتنفيذ العديد من الإطلاقات في الأيام القادمة - بمشيئة الله - مع مزيد من الشركاء وفق المعايير وخطة العمل الموضوعة لهذا البرنامج الوطني الطموح، لاستعادة الحياة الفطرية في المحميات والمتنزهات وفي المناطق البرية ضمن البرنامج الوطني الذي ينفذه المركز بأسلوب مستدام وفقًا لرؤية المملكة 2030م.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
07:14 PM

"الحياة الفطرية" يطلق عددًا من ظباء الريم والمها العربي بمحمية المؤسس

كأول تجربة من نوعها في المملكة وبعد انقطاع لأكثر من ٦٠ عامًا

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مسلّم الهواملة - الرياض
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1,706

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع محمية الملك عبد العزيز الملكية، خمسًا من المها العربي وثلاثين من ظباء الريم إلى البرية مباشرة في روضة التنهاة بالمحمية.

يأتي هذ كأول تجربة من نوعها في المملكة، وبعد انقطاع لأكثر من ٦٠ عامًا يعود المها العربي وظباء الريم لبراري وسط المملكة ورياضها وكثبانها الرملية.

وسيستمر المركز بتنفيذ العديد من الإطلاقات في الأيام القادمة - بمشيئة الله - مع مزيد من الشركاء وفق المعايير وخطة العمل الموضوعة لهذا البرنامج الوطني الطموح، لاستعادة الحياة الفطرية في المحميات والمتنزهات وفي المناطق البرية ضمن البرنامج الوطني الذي ينفذه المركز بأسلوب مستدام وفقًا لرؤية المملكة 2030م.

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