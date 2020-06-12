النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3921 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 119942

خرج على "كامري" بالرياض ولم يعد.. أسرة الثمانيني "السكيري" تبحث عنه

أبلغوا الجهات الأمنية بفقده وفتشوا في المستشفيات القريبة دون أن يجدوا له أثرًا

ناشدت أسرة المفقود "عبدالرحمن السكيري" البالغ من العمر 85 عامًا ويتمتّع بصحة جيدة دون بعض حالات النسيان، البحث عنه؛ بعد أن خرج من منزله صباح أمس على سيارة كامري قديمة ولم يعد حتى الآن.

وقالت أسرة "السكيري" لـ"سبق": إن المفقود "عبدالرحمن" البالغ من العمر 85 عامًا خرج أمس صباحًا من منزله بحي العريجاء بالرياض، على سيارته كامري بيضاء موديل ٢٠٠١ ذات اللوحة 9200 والحروف أ ع ه، ولم يعد حتى اللحظة".

وأوضحت أنه عند خروجه كان يرتدي ثوبًا ملونًا وغترة بيضاء، ولم يكن بحوزته جوال، مشيرة إلى أنها أبلغت الجهات الأمنية بفقده، وبحثت عنه في المستشفيات القريبة، دون أن يجدوا له أي أثر.

ودعت أسرته من يشاهده أو يملك معلومات عنه، إلى التواصل على الرقم الآتي: (0555253573).

الرياض المفقود عبدالرحمن السكيري مناشدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خرج على "كامري" بالرياض ولم يعد.. أسرة الثمانيني "السكيري" تبحث عنه
سبق

ناشدت أسرة المفقود "عبدالرحمن السكيري" البالغ من العمر 85 عامًا ويتمتّع بصحة جيدة دون بعض حالات النسيان، البحث عنه؛ بعد أن خرج من منزله صباح أمس على سيارة كامري قديمة ولم يعد حتى الآن.

وقالت أسرة "السكيري" لـ"سبق": إن المفقود "عبدالرحمن" البالغ من العمر 85 عامًا خرج أمس صباحًا من منزله بحي العريجاء بالرياض، على سيارته كامري بيضاء موديل ٢٠٠١ ذات اللوحة 9200 والحروف أ ع ه، ولم يعد حتى اللحظة".

وأوضحت أنه عند خروجه كان يرتدي ثوبًا ملونًا وغترة بيضاء، ولم يكن بحوزته جوال، مشيرة إلى أنها أبلغت الجهات الأمنية بفقده، وبحثت عنه في المستشفيات القريبة، دون أن يجدوا له أي أثر.

ودعت أسرته من يشاهده أو يملك معلومات عنه، إلى التواصل على الرقم الآتي: (0555253573).

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
04:18 PM

خرج على "كامري" بالرياض ولم يعد.. أسرة الثمانيني "السكيري" تبحث عنه

أبلغوا الجهات الأمنية بفقده وفتشوا في المستشفيات القريبة دون أن يجدوا له أثرًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
10,868

ناشدت أسرة المفقود "عبدالرحمن السكيري" البالغ من العمر 85 عامًا ويتمتّع بصحة جيدة دون بعض حالات النسيان، البحث عنه؛ بعد أن خرج من منزله صباح أمس على سيارة كامري قديمة ولم يعد حتى الآن.

وقالت أسرة "السكيري" لـ"سبق": إن المفقود "عبدالرحمن" البالغ من العمر 85 عامًا خرج أمس صباحًا من منزله بحي العريجاء بالرياض، على سيارته كامري بيضاء موديل ٢٠٠١ ذات اللوحة 9200 والحروف أ ع ه، ولم يعد حتى اللحظة".

وأوضحت أنه عند خروجه كان يرتدي ثوبًا ملونًا وغترة بيضاء، ولم يكن بحوزته جوال، مشيرة إلى أنها أبلغت الجهات الأمنية بفقده، وبحثت عنه في المستشفيات القريبة، دون أن يجدوا له أي أثر.

ودعت أسرته من يشاهده أو يملك معلومات عنه، إلى التواصل على الرقم الآتي: (0555253573).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,029
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,638
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,597
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,146

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة