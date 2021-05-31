"أرفى" تختتم برنامجها "كن قوياً لأجلك" في اليوم العالمي للتصلب المتعدد

برعاية أمير المنطقة الشرقية

أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، أن جمعية "أرفى" وضعت لها بصمة في حياة مستفيديها في المنطقة الشرقية، ولمن يستفيد من عطائها، ومن نشرها للتوعية والمعلومات التي تبث من موقعها.

وأشار إلى أن الجمعية حصلت على الدرجة العليا في الحوكمة، وهذا بفضل الله ثم بالعمل المنظم والنوعي لهذه الجمعية، جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم لختام فعاليات برنامج "كن قوياً لأجلك" بمناسبة اليوم العالمي للتصلب العصبي المتعدد الموافق 30 مايو من عام 2021، بالتعاون مع غرفة الشرقية، برعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والذي نفذته الجمعية طيلة شهر مايو من العام الحالي.

وثمّن "المقبل" في كلمته رعاية ودعم أمير المنطقة الشرقية لمنظومة القطاع غير الربحي من جمعيات ومؤسسات ويسانده نائبه يحفظهم الله.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية "أرفى" المكلف الدكتور سعد الشهراني إن "رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، غير مستغرب من سموه الكريم، فهو الداعم الأول للعمل الخيري في المنطقة، ولكل ما يخدم المواطن والمقيم وتوفير كل من شأنه تحقيق الراحة، وجودة الحياة لأبناء وبنات المنطقة، ودعمه المستمر للقطاع الصحي الحكومي والخيري، وكذلك التوجيهات الدائمة والمستمرة لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية".

وأشار إلى أنه شارك في دعم برنامج "كن قوياً لأجلك" أكثر من 30 جهة حكومية وأهلية، إضافة إلى مشاركة المقاهي والمطاعم والمجمعات التجارية التي قدّم ريع مبيعاتها لصالح الجمعية في اليوم العالمي للتصلب، واستضافة مصابي التصلب، وتقديم برامج تعنى بنشر التوعية والتعريف بمرض التصلب.

وقدّم "الشهراني" شكره لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- على ما يولونه من اهتمام وحرص متواصل على تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة لمصابي التصلب المتعدد، ومتابعتهم الدائمة، للوصول بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية الصحية والخيرية إلى أعلى مستوياتها، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- التي سخّرت كل الإمكانات، وشيدت صروحاً ومنشآت صحية متكاملة وشاملة تعمل بكوادر صحية مؤهلة في مختلف التخصصات العلاجية التي تعكس ريادة المملكة للقطاع الصحي محلياً وعالمياً.

وبدوره، عرف عضو مجلس إدارة جمعية "أرفى" للتصلب المتعدد أنس الدحيلان، بمرضى التصلب المتعدد، موضحاً أنه مرض يصيب الجهاز العصبي، مستعرضاً طرق العلاج وأسباب الإصابة بالمرضى والأعراض الشائعة لمرض التصلب وطرق علاجها، مشيراً إلى أن هناك ثلاث طرق للعلاج، وهي عن طريق علاج الهجمة والانتكاسة وعلاج لتأخير مسار المرض وعلاج الأعراض المصاحبة للمرض.

وقدّم عضو الجمعية العمومية عواد البلوي، تجربته مع المرض ومواجهة التحديات والنجاحات التي حققها مشيداً بدعم الجمعية وبرامجها ومبادراتها التي تساند المرضى وتقدم لهم العلاج الصحي والنفسي والاجتماعي.

وبدورها، قدّمت مصابة التصلب المتعدد آمنة الشحيتان تجربتها مع المرض منذ إصابتها ومراحل العلاج، موجهةً رسالة لمصابي التصلب أن عليهم التحلي بالصبر والالتزام بطرق العلاج والبرامج العلاجية، مشيدة بدور الجمعية وما تقدمه من برامج لمساندة المرضى وتفعيل البرامج العلاجية المتخصصة والتأهيلية التي تشمل مسارات العلاج الطبيعي والصحي والنفسي والاجتماعي والعلاج الرياضي والعلاج بالفن والهوايات.

وشاهد الحضور على مدى 5 دقائق عرضاً فيلمياً يحكي قوة وعزيمة وإصرار مرضى التصلب المتعدد على مواجهة المرض والتعايش معه، كما شهد الاحتفال قصيدة شعرية كتبها والقاءها الشاعر المصاب بمرض التصلب محمد العلي.

وفي ختام الحفل تم تكريم الرعاة و شركاء النجاح الذين أسهموا في نجاح برنامج كن قوياً لأجلك الذي تم تنفيذه طيلة شهر مايو 2021م بمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد.