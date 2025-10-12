"الصحة العالمية": الأيام الأربعة الماضية شهدت أرقامًا قياسية في الإصابة بـ"كوفيد 19"

اللقاح لن يتوافر قبل الصيف المقبل.. وهناك 40 لقاحًا مرشحًا

سجلت منظمة الصحة العالمية أرقامًا قياسية في إصابات كورونا في العالم على مدى الأيام الأربعة الماضية؛ الأمر الذي واكبه إعلان كبيرة العلماء في المنظمة، الدكتورة سمية سواميناتان، أن لقاح (كوفيد 19) لن يتوافر قبل الصيف القادم 2021م، مشيرة إلى أن هناك 40 لقاحًا مرشحًا، وصل بعضها لمرحلة التجارب السريرية الثالثة، وهي المرحلة الأخيرة قبل اعتماد اللقاحات.

وبيّنت "سواميناتان" أن المنظمة ستبدأ في تلقي نتائج هذه التجارب ديسمبر 2020م، وستقوم بدورها بدراسة هذه البيانات وتقييمها في نهاية العام الجاري، وبداية عام 2021م. لافتة إلى أن تلك الإجراءات تستغرق ستة أشهر قبل ترخيص اللقاح بناء على أمانه وفاعليته، وتصنيع كميات كافية من الجرعات.

وكشفت عن التحاق 180 دولة بمرفق كوفاكس للتوزيع العادل للقاحات، آخرها الصين، وهي من بين دول ذاتية التمويل، يُنتظر أن تمول تلقيح شعوبها، وتلقيح شعوب 92 بلدًا آخر.

من جهته، قال المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي: "الأيام الأربعة الماضية شهدت أرقامًا قياسية جديدة فيما يتعلق بالإصابة بفيروس (كوفيد 19)، وزيادة في إشغال أسرّة العناية المركزة بالمستشفيات، خاصة في أوروبا والأمريكتين". مشيرًا إلى أن 70 % من إصابات كورونا في العالم كانت في 10 دول، وأن نصف هذه النسبة جاءت في 3 دول.

وأشار المدير العام للمنظمة إلى الأنباء غير الدقيقة التي تتناولها بعض وسائل الإعلام حاليًا ذات العلاقة بما يسمى (مناعة القطيع)، نافيًا أيًّا من الخيارات التي تسمح بانتشار الفيروس لتحقيق ما يسمى بمناعة القطيع، ومؤكدًا أن هذا العمل غير أخلاقي؛ لأن المناعة الجماعية لا تتحقق إلا بتلقيح الناس، لا أن يُترك الفيروس لينتشر بينهم.