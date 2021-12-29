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السديس: الإمامة والأذان في الحرمين أمانة عظيمة وعلى مَن حملها أن يكون قدوة لغيره

الرئيس العام بحَث سبل الارتقاء بالرسالة العلمية والجهود الدعوية وخدمات التوجيه والإرشاد

الْتقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالرئاسة، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وعددًا من مؤذني المسجد الحرام.

وجرى خلال اللقاء التطرقُ إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالحرمين الشريفين وشؤونهما وسبل الارتقاء بالرسالة العلمية والجهود الدعوية وخدمات التوجيه والإرشاد بهما؛ بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- من اهتمام بالغ وعناية فائقة.

وأكد أن للإمامة والأذان عظيمَ المقام والقدر في الإسلام؛ فإمامة الحرمين الشريفين والأذان فيهما أمانة جليلة وعلى مَن حملها أن يؤدي رسالتها بالشكل الذي يُرضي الله عز وجل؛ وذلك بأن يكون قدوة لغيره في كافة أوجه الخير والصلاح، وكل ما من شأنه خدمة الدين والوطن؛ سائلًا الله العلي القدير للجميع دوام التوفيق والسداد.

ومن جانبهم عبّر المشايخ عن شكرهم وتقديرهم للرئيس العام، على دعمه الدائم، سائلين الله له دوام الصحة والعافية.

حضر اللقاء وكيلُ الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان القرشي، والوكيل المساعد للشؤون الفكرية والثقافية الشيخ علي بن حامد النافعي.

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السديس: الإمامة والأذان في الحرمين أمانة عظيمة وعلى مَن حملها أن يكون قدوة لغيره
سبق

الْتقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالرئاسة، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وعددًا من مؤذني المسجد الحرام.

وجرى خلال اللقاء التطرقُ إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالحرمين الشريفين وشؤونهما وسبل الارتقاء بالرسالة العلمية والجهود الدعوية وخدمات التوجيه والإرشاد بهما؛ بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- من اهتمام بالغ وعناية فائقة.

وأكد أن للإمامة والأذان عظيمَ المقام والقدر في الإسلام؛ فإمامة الحرمين الشريفين والأذان فيهما أمانة جليلة وعلى مَن حملها أن يؤدي رسالتها بالشكل الذي يُرضي الله عز وجل؛ وذلك بأن يكون قدوة لغيره في كافة أوجه الخير والصلاح، وكل ما من شأنه خدمة الدين والوطن؛ سائلًا الله العلي القدير للجميع دوام التوفيق والسداد.

ومن جانبهم عبّر المشايخ عن شكرهم وتقديرهم للرئيس العام، على دعمه الدائم، سائلين الله له دوام الصحة والعافية.

حضر اللقاء وكيلُ الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان القرشي، والوكيل المساعد للشؤون الفكرية والثقافية الشيخ علي بن حامد النافعي.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
08:42 AM

السديس: الإمامة والأذان في الحرمين أمانة عظيمة وعلى مَن حملها أن يكون قدوة لغيره

الرئيس العام بحَث سبل الارتقاء بالرسالة العلمية والجهود الدعوية وخدمات التوجيه والإرشاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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الْتقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالرئاسة، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وعددًا من مؤذني المسجد الحرام.

وجرى خلال اللقاء التطرقُ إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالحرمين الشريفين وشؤونهما وسبل الارتقاء بالرسالة العلمية والجهود الدعوية وخدمات التوجيه والإرشاد بهما؛ بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- من اهتمام بالغ وعناية فائقة.

وأكد أن للإمامة والأذان عظيمَ المقام والقدر في الإسلام؛ فإمامة الحرمين الشريفين والأذان فيهما أمانة جليلة وعلى مَن حملها أن يؤدي رسالتها بالشكل الذي يُرضي الله عز وجل؛ وذلك بأن يكون قدوة لغيره في كافة أوجه الخير والصلاح، وكل ما من شأنه خدمة الدين والوطن؛ سائلًا الله العلي القدير للجميع دوام التوفيق والسداد.

ومن جانبهم عبّر المشايخ عن شكرهم وتقديرهم للرئيس العام، على دعمه الدائم، سائلين الله له دوام الصحة والعافية.

حضر اللقاء وكيلُ الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان القرشي، والوكيل المساعد للشؤون الفكرية والثقافية الشيخ علي بن حامد النافعي.

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