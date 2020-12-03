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"الأرصاد" تنبه 4 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب وتدن بمدى الرؤية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحاً

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق القصيم والباحة وعسير وجازان.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة القصيم بأنها تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وسيول، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس الشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الأرصاد منطقة جازان بأنها تشهد ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة عسير ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الهيئة منطقة الباحة بأنها تشهد ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والمخواة والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

حالة الطقس أمطار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه 4 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب وتدن بمدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق القصيم والباحة وعسير وجازان.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة القصيم بأنها تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وسيول، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس الشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الأرصاد منطقة جازان بأنها تشهد ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة عسير ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الهيئة منطقة الباحة بأنها تشهد ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والمخواة والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
11:55 PM

"الأرصاد" تنبه 4 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب وتدن بمدى الرؤية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق القصيم والباحة وعسير وجازان.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة القصيم بأنها تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وسيول، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس الشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الأرصاد منطقة جازان بأنها تشهد ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة عسير ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الهيئة منطقة الباحة بأنها تشهد ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والمخواة والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

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