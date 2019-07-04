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"الجزائية" تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم "البغدادي"

لعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل معه مكان إقامته الموثقة لديها

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغب المتهم صالح بن قاسم بن عبدالرزاق البغدادي -سعودي الجنسية- يحمل الهوية الوطنية رقم (1046851190)، عن حضور جلستي المحاكمة المقررة للنظر في الدعوة المقامة عليه بتاريخ 10/ 09/ 1440هـ, وتاريخ 21/ 10/ 1440هـ.

جاء ذلك لعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها, فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 21/11/ 1440هـ الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوة غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الـ 3 من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية, والمادة الـ 25 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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"الجزائية" تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم "البغدادي"
سبق

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغب المتهم صالح بن قاسم بن عبدالرزاق البغدادي -سعودي الجنسية- يحمل الهوية الوطنية رقم (1046851190)، عن حضور جلستي المحاكمة المقررة للنظر في الدعوة المقامة عليه بتاريخ 10/ 09/ 1440هـ, وتاريخ 21/ 10/ 1440هـ.

جاء ذلك لعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها, فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 21/11/ 1440هـ الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوة غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الـ 3 من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية, والمادة الـ 25 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
04:38 PM

"الجزائية" تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم "البغدادي"

لعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل معه مكان إقامته الموثقة لديها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغب المتهم صالح بن قاسم بن عبدالرزاق البغدادي -سعودي الجنسية- يحمل الهوية الوطنية رقم (1046851190)، عن حضور جلستي المحاكمة المقررة للنظر في الدعوة المقامة عليه بتاريخ 10/ 09/ 1440هـ, وتاريخ 21/ 10/ 1440هـ.

جاء ذلك لعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها, فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 21/11/ 1440هـ الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوة غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الـ 3 من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية, والمادة الـ 25 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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