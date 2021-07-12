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"ترامب": عزلي مرتين جعلني الأسوأ

قارن بينه وبين "بار"

أقر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه أصبح أسوأ بعد محاكمتين لعزله خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن مجلة فوربس اليوم (الاثنين).

وقال "ترامب" في خطاب ألقاه في المؤتمر السنوي للعمل السياسي للمحافظين أمام حشد من أنصار الحزب الجمهوري في دالاس: "لقد أصبحت رجلاً مختلفاً عندما أعلن الديمقراطيون بشراسة أنهم يريدون عزلي، لكن أنا لم أصبح مختلفاً بعد عزلي مرتين، بل أصبحت أسوأ".

وقارن "ترامب" بين الدعوات إلى عزله والدعوات التي وجهت في أكتوبر الماضي إلى مجلس النواب لإقالة المدعي العام السابق ويليام بار، بحجة أنه استخدم منصبه لأسباب سياسية لمساعدة "ترامب".

وذكر أن "بار" أصبح رجلاً مختلفاً بعد الدعوات إلى عزله، في حين أنه لم يتغير.

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"ترامب": عزلي مرتين جعلني الأسوأ
سبق

أقر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه أصبح أسوأ بعد محاكمتين لعزله خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن مجلة فوربس اليوم (الاثنين).

وقال "ترامب" في خطاب ألقاه في المؤتمر السنوي للعمل السياسي للمحافظين أمام حشد من أنصار الحزب الجمهوري في دالاس: "لقد أصبحت رجلاً مختلفاً عندما أعلن الديمقراطيون بشراسة أنهم يريدون عزلي، لكن أنا لم أصبح مختلفاً بعد عزلي مرتين، بل أصبحت أسوأ".

وقارن "ترامب" بين الدعوات إلى عزله والدعوات التي وجهت في أكتوبر الماضي إلى مجلس النواب لإقالة المدعي العام السابق ويليام بار، بحجة أنه استخدم منصبه لأسباب سياسية لمساعدة "ترامب".

وذكر أن "بار" أصبح رجلاً مختلفاً بعد الدعوات إلى عزله، في حين أنه لم يتغير.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
07:41 PM

"ترامب": عزلي مرتين جعلني الأسوأ

قارن بينه وبين "بار"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,276

أقر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه أصبح أسوأ بعد محاكمتين لعزله خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن مجلة فوربس اليوم (الاثنين).

وقال "ترامب" في خطاب ألقاه في المؤتمر السنوي للعمل السياسي للمحافظين أمام حشد من أنصار الحزب الجمهوري في دالاس: "لقد أصبحت رجلاً مختلفاً عندما أعلن الديمقراطيون بشراسة أنهم يريدون عزلي، لكن أنا لم أصبح مختلفاً بعد عزلي مرتين، بل أصبحت أسوأ".

وقارن "ترامب" بين الدعوات إلى عزله والدعوات التي وجهت في أكتوبر الماضي إلى مجلس النواب لإقالة المدعي العام السابق ويليام بار، بحجة أنه استخدم منصبه لأسباب سياسية لمساعدة "ترامب".

وذكر أن "بار" أصبح رجلاً مختلفاً بعد الدعوات إلى عزله، في حين أنه لم يتغير.

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