جاء ذلك خلال حضور الجمعية العمومية غير العادية، بحضور "آل معمر" وأعضاء مجلس الإدارة قبل قليل بنادي النصر بالرياض.

أعلن نادي النصر عن تزكية مسلي بن مهدي آل معمر، رئيساً لمجلس إدارة النادي لأربع سنوات قادمه 2021-2025.

رسميًا.. مسلي آل معمر رئيسًا للنصر حتى 2025 أحمد سرور سبق 2021-04-01 أعلن نادي النصر عن تزكية مسلي بن مهدي آل معمر، رئيساً لمجلس إدارة النادي لأربع سنوات قادمه 2021-2025. جاء ذلك خلال حضور الجمعية العمومية غير العادية، بحضور "آل معمر" وأعضاء مجلس الإدارة قبل قليل بنادي النصر بالرياض.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442 05:53 PM

اخر تعديل 01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442 09:17 PM

رسميًا.. مسلي آل معمر رئيسًا للنصر حتى 2025





A A A





13 مشاركة

أعلن نادي النصر عن تزكية مسلي بن مهدي آل معمر، رئيساً لمجلس إدارة النادي لأربع سنوات قادمه 2021-2025.

جاء ذلك خلال حضور الجمعية العمومية غير العادية، بحضور "آل معمر" وأعضاء مجلس الإدارة قبل قليل بنادي النصر بالرياض.