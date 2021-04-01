رسميًا.. مسلي آل معمر رئيسًا للنصر حتى 2025

أعلن نادي النصر عن تزكية مسلي بن مهدي آل معمر، رئيساً لمجلس إدارة النادي لأربع سنوات قادمه 2021-2025.
جاء ذلك خلال حضور الجمعية العمومية غير العادية، بحضور "آل معمر" وأعضاء مجلس الإدارة قبل قليل بنادي النصر بالرياض.
أعلن نادي النصر عن تزكية مسلي بن مهدي آل معمر، رئيساً لمجلس إدارة النادي لأربع سنوات قادمه 2021-2025.
جاء ذلك خلال حضور الجمعية العمومية غير العادية، بحضور "آل معمر" وأعضاء مجلس الإدارة قبل قليل بنادي النصر بالرياض.
أعلن نادي النصر عن تزكية مسلي بن مهدي آل معمر، رئيساً لمجلس إدارة النادي لأربع سنوات قادمه 2021-2025.
جاء ذلك خلال حضور الجمعية العمومية غير العادية، بحضور "آل معمر" وأعضاء مجلس الإدارة قبل قليل بنادي النصر بالرياض.
أعلن نادي النصر عن تزكية مسلي بن مهدي آل معمر، رئيساً لمجلس إدارة النادي لأربع سنوات قادمه 2021-2025.
جاء ذلك خلال حضور الجمعية العمومية غير العادية، بحضور "آل معمر" وأعضاء مجلس الإدارة قبل قليل بنادي النصر بالرياض.