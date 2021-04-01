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رسميًا.. مسلي آل معمر رئيسًا للنصر حتى 2025

أعلن نادي النصر عن تزكية مسلي بن مهدي آل معمر، رئيساً لمجلس إدارة النادي لأربع سنوات قادمه 2021-2025.

جاء ذلك خلال حضور الجمعية العمومية غير العادية، بحضور "آل معمر" وأعضاء مجلس الإدارة قبل قليل بنادي النصر بالرياض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًا.. مسلي آل معمر رئيسًا للنصر حتى 2025
سبق

أعلن نادي النصر عن تزكية مسلي بن مهدي آل معمر، رئيساً لمجلس إدارة النادي لأربع سنوات قادمه 2021-2025.

جاء ذلك خلال حضور الجمعية العمومية غير العادية، بحضور "آل معمر" وأعضاء مجلس الإدارة قبل قليل بنادي النصر بالرياض.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
05:53 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
09:17 PM

رسميًا.. مسلي آل معمر رئيسًا للنصر حتى 2025

A A A
أحمد سرور - الرياض
7
4,854

أعلن نادي النصر عن تزكية مسلي بن مهدي آل معمر، رئيساً لمجلس إدارة النادي لأربع سنوات قادمه 2021-2025.

جاء ذلك خلال حضور الجمعية العمومية غير العادية، بحضور "آل معمر" وأعضاء مجلس الإدارة قبل قليل بنادي النصر بالرياض.

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