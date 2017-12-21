معهد الأئمة والخطباء ينظّم ورشة ومحاضرة ضمن مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة"

تهدف إلى تعزيز الانتماء لمنسوبي المساجد ورفع مستوى الحس الأمني

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، تنظيم مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة"، حيث أقيمت اليوم، محاضرة بعنوان: (تأصيل الانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي) .

وأكدت الحاضرة أهمية الاعتناء بهذا الموضوع وبشكل خاص من الخطباء والأئمة والمؤذنين، وأن حب الوطن أمر مغروس في النفوس.

بعد ذلك بدأت ورشة عمل بعنوان (تعزيز الانتماء الوطني) والإشارة إلى أن حديث الخطيب وتوجيهاته بالسمع والطاعة والصبر على الأثرة هي جرعات تحصين للمجتمع لكي لا يقعوا في براثن الفرقة والاختلاف والتشرذم.

يذكر أن المبادرة التي انطلقت فعالياتها أمس تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، ورفع مستوى الحس الأمني والإسهام في إبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات البلاد، وتحقيق دور خطبة الجمعة في تعزيز الانتماء والمواطنة.