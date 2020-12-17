مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"

نفذوا جولات تحت حراسة الاحتلال

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 95 مستوطنًا متطرفًا، و12 طالبًا يهوديًّا، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في المكان.