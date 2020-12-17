مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"
نفذوا جولات تحت حراسة الاحتلال
اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 95 مستوطنًا متطرفًا، و12 طالبًا يهوديًّا، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في المكان.
مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-17
اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 95 مستوطنًا متطرفًا، و12 طالبًا يهوديًّا، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في المكان.
17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
06:01 PM
مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"
نفذوا جولات تحت حراسة الاحتلال
اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 95 مستوطنًا متطرفًا، و12 طالبًا يهوديًّا، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في المكان.