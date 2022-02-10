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تفاصيل وأرقام للتقديرات السريعة لنمو الناتج المحلي.. هنا بيانات يستخدمها صانع القرار

المنظمات الدولية تستخدم البيانات المعدلة موسميًّا في إجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم

تُعرف التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي؛ وفقًا لدليل المصطلحات الإحصائية المستخدم في الهيئة العامة للإحصاء، بأنها عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، ويتم نشرها بعد 40 يومًا من نهاية الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بهذا الربع لا تزال غير مكتملة.

وهذه البيانات هي نفسها التقديرات التي يتم إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية؛ ولكنها تتبنى افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات (الشهرية أو ربع السنوية)، ويتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، وتتعلق التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها دون أية تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

يُذكر أن التقديرات السريعة تُستخدم من قِبَل صناع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميًّا في إجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم.

وتعد الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أصدرت اليوم، التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2021م؛ فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2021م ارتفاعًا بنسبة (6.8%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م.

وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية في المملكة، قد حقق نموًّا إيجابيًّا بنسبة (5.0%) خلال الربع الرابع من عام 2021م، مقارنةً بما كان عليه في نفس الربع من العام السابق 2020م.

وبحسب نتائج نشرة التقديرات السريعة؛ فقد حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية في المملكة نموًّا إيجابيًّا بنسبة (6.6%) خلال عام 2021م، مقارنةً بما كان عليه في العام السابق (2020م).

وبيّنت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة قد حقق -بعد إجراء التعديلات الموسمية عليه- ارتفاعًا بلغت نسبته (1.6%) خلال الربع الرابع من عام 2021م، مقارنةً بما كان عليه في الربع الثالث من نفس العام (2021م).

الهيئة العامة للإحصاء

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تفاصيل وأرقام للتقديرات السريعة لنمو الناتج المحلي.. هنا بيانات يستخدمها صانع القرار
سبق

تُعرف التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي؛ وفقًا لدليل المصطلحات الإحصائية المستخدم في الهيئة العامة للإحصاء، بأنها عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، ويتم نشرها بعد 40 يومًا من نهاية الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بهذا الربع لا تزال غير مكتملة.

وهذه البيانات هي نفسها التقديرات التي يتم إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية؛ ولكنها تتبنى افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات (الشهرية أو ربع السنوية)، ويتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، وتتعلق التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها دون أية تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

يُذكر أن التقديرات السريعة تُستخدم من قِبَل صناع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميًّا في إجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم.

وتعد الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أصدرت اليوم، التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2021م؛ فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2021م ارتفاعًا بنسبة (6.8%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م.

وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية في المملكة، قد حقق نموًّا إيجابيًّا بنسبة (5.0%) خلال الربع الرابع من عام 2021م، مقارنةً بما كان عليه في نفس الربع من العام السابق 2020م.

وبحسب نتائج نشرة التقديرات السريعة؛ فقد حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية في المملكة نموًّا إيجابيًّا بنسبة (6.6%) خلال عام 2021م، مقارنةً بما كان عليه في العام السابق (2020م).

وبيّنت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة قد حقق -بعد إجراء التعديلات الموسمية عليه- ارتفاعًا بلغت نسبته (1.6%) خلال الربع الرابع من عام 2021م، مقارنةً بما كان عليه في الربع الثالث من نفس العام (2021م).

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
11:00 AM

تفاصيل وأرقام للتقديرات السريعة لنمو الناتج المحلي.. هنا بيانات يستخدمها صانع القرار

المنظمات الدولية تستخدم البيانات المعدلة موسميًّا في إجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تُعرف التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي؛ وفقًا لدليل المصطلحات الإحصائية المستخدم في الهيئة العامة للإحصاء، بأنها عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، ويتم نشرها بعد 40 يومًا من نهاية الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بهذا الربع لا تزال غير مكتملة.

وهذه البيانات هي نفسها التقديرات التي يتم إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية؛ ولكنها تتبنى افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات (الشهرية أو ربع السنوية)، ويتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، وتتعلق التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها دون أية تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

يُذكر أن التقديرات السريعة تُستخدم من قِبَل صناع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميًّا في إجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم.

وتعد الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أصدرت اليوم، التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2021م؛ فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2021م ارتفاعًا بنسبة (6.8%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م.

وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية في المملكة، قد حقق نموًّا إيجابيًّا بنسبة (5.0%) خلال الربع الرابع من عام 2021م، مقارنةً بما كان عليه في نفس الربع من العام السابق 2020م.

وبحسب نتائج نشرة التقديرات السريعة؛ فقد حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية في المملكة نموًّا إيجابيًّا بنسبة (6.6%) خلال عام 2021م، مقارنةً بما كان عليه في العام السابق (2020م).

وبيّنت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة قد حقق -بعد إجراء التعديلات الموسمية عليه- ارتفاعًا بلغت نسبته (1.6%) خلال الربع الرابع من عام 2021م، مقارنةً بما كان عليه في الربع الثالث من نفس العام (2021م).

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