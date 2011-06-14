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"الأرصاد" تنبّه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرّمة

تُصحب بتدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى التاسعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة تصحب بتدنٍّ في مدى الرؤية اليوم، على عددٍ من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرّمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل: العاصمة المقدّسة والجموم والقنفذة والكامل والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

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"الأرصاد" تنبّه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرّمة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة تصحب بتدنٍّ في مدى الرؤية اليوم، على عددٍ من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرّمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل: العاصمة المقدّسة والجموم والقنفذة والكامل والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
01:13 PM

"الأرصاد" تنبّه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرّمة

تُصحب بتدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى التاسعة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة تصحب بتدنٍّ في مدى الرؤية اليوم، على عددٍ من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرّمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل: العاصمة المقدّسة والجموم والقنفذة والكامل والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

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