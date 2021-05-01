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تفاصيل واقعة خطف طفلة مكة ترويها أسرتها لـ"سبق": بدايتها حيلة خصومات

مقيمة وتمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من ضبطها في وقت وجيز

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل موسعة حول قضية خطف طفلة مكة من أحد المستشفيات من قِبَل مقيمة، وتمكُّن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من ضبطها في وقت وجيز.

وتعود التفاصيل، كما رواها شقيق المرأة "أم الطفلة" وهو برماوي الجنسية لـ"سبق"، إلى أن أخته تعرّفت على امرأة من بنات جنسيتها أثناء مراجعتها لمتابعة الحمل قبل الولادة بأيام، وبالتحديد في صالة الانتظار بالمستشفى الخاص، وطلبت رقمها للتواصل معها من باب تقديم الخدمة لها من خصومات ونحوها تخص المستشفى بحكم علاقتها بذات المستشفى الخاص.

وأضاف: أنجبت أختي طفلة بذات المستشفى الخاص الواقع في شارع المنصور بمكة المكرمة، وبعد ثلاثة أيام -بالتحديد مساء أمس- راجعت أختي بطفلتها المستشفى على إثر اتصال تَلَقّته من "الخاطفة" تفيد الأخيرة بعمل خصومات لها؛ لتبدأ القصة هنا عندما أخذت الخاطفة الطفلة من والدتها بداعي الكشف عليها وعمل خصومات لها من الصيدلية.

وتابع: ظلت أختي تنتظر، ولم تعد الخاطفة.. وبحثت عنها داخل الصيدلية والمستشفى ولم تجدها؛ حينها أخبرَتْني بالقصة، وهرعتُ إلى الموقع، وتواصلت مع الجهات الأمنية وتم تزويدها بالرقمين اللذيْن كانت تتواصل منهما الخاطفة.

وقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليها، وهي من الجنسية البرماوية، وتم تسليم الطفلة وهي في أتم صحة وعافية إلى ذويها؛ الذين قدموا شكرهم وتقديرهم لرجال الأمن في استعادة طفلتهم في وقت وجيز؛ فيما تولت الجهات الأمنية التحقيق، وتم إحالة الحادثة إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

الجهات الأمنية اختطاف مكة المكرمة العاصمة المقدسة أمن مكة يعيد طفلًا خُطِف من أحد المستوصفات ويطيح بالخاطفة

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تفاصيل واقعة خطف طفلة مكة ترويها أسرتها لـ"سبق": بدايتها حيلة خصومات
سبق

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل موسعة حول قضية خطف طفلة مكة من أحد المستشفيات من قِبَل مقيمة، وتمكُّن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من ضبطها في وقت وجيز.

وتعود التفاصيل، كما رواها شقيق المرأة "أم الطفلة" وهو برماوي الجنسية لـ"سبق"، إلى أن أخته تعرّفت على امرأة من بنات جنسيتها أثناء مراجعتها لمتابعة الحمل قبل الولادة بأيام، وبالتحديد في صالة الانتظار بالمستشفى الخاص، وطلبت رقمها للتواصل معها من باب تقديم الخدمة لها من خصومات ونحوها تخص المستشفى بحكم علاقتها بذات المستشفى الخاص.

وأضاف: أنجبت أختي طفلة بذات المستشفى الخاص الواقع في شارع المنصور بمكة المكرمة، وبعد ثلاثة أيام -بالتحديد مساء أمس- راجعت أختي بطفلتها المستشفى على إثر اتصال تَلَقّته من "الخاطفة" تفيد الأخيرة بعمل خصومات لها؛ لتبدأ القصة هنا عندما أخذت الخاطفة الطفلة من والدتها بداعي الكشف عليها وعمل خصومات لها من الصيدلية.

وتابع: ظلت أختي تنتظر، ولم تعد الخاطفة.. وبحثت عنها داخل الصيدلية والمستشفى ولم تجدها؛ حينها أخبرَتْني بالقصة، وهرعتُ إلى الموقع، وتواصلت مع الجهات الأمنية وتم تزويدها بالرقمين اللذيْن كانت تتواصل منهما الخاطفة.

وقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليها، وهي من الجنسية البرماوية، وتم تسليم الطفلة وهي في أتم صحة وعافية إلى ذويها؛ الذين قدموا شكرهم وتقديرهم لرجال الأمن في استعادة طفلتهم في وقت وجيز؛ فيما تولت الجهات الأمنية التحقيق، وتم إحالة الحادثة إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
09:58 PM

تفاصيل واقعة خطف طفلة مكة ترويها أسرتها لـ"سبق": بدايتها حيلة خصومات

مقيمة وتمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من ضبطها في وقت وجيز

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
26
30,925

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل موسعة حول قضية خطف طفلة مكة من أحد المستشفيات من قِبَل مقيمة، وتمكُّن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من ضبطها في وقت وجيز.

وتعود التفاصيل، كما رواها شقيق المرأة "أم الطفلة" وهو برماوي الجنسية لـ"سبق"، إلى أن أخته تعرّفت على امرأة من بنات جنسيتها أثناء مراجعتها لمتابعة الحمل قبل الولادة بأيام، وبالتحديد في صالة الانتظار بالمستشفى الخاص، وطلبت رقمها للتواصل معها من باب تقديم الخدمة لها من خصومات ونحوها تخص المستشفى بحكم علاقتها بذات المستشفى الخاص.

وأضاف: أنجبت أختي طفلة بذات المستشفى الخاص الواقع في شارع المنصور بمكة المكرمة، وبعد ثلاثة أيام -بالتحديد مساء أمس- راجعت أختي بطفلتها المستشفى على إثر اتصال تَلَقّته من "الخاطفة" تفيد الأخيرة بعمل خصومات لها؛ لتبدأ القصة هنا عندما أخذت الخاطفة الطفلة من والدتها بداعي الكشف عليها وعمل خصومات لها من الصيدلية.

وتابع: ظلت أختي تنتظر، ولم تعد الخاطفة.. وبحثت عنها داخل الصيدلية والمستشفى ولم تجدها؛ حينها أخبرَتْني بالقصة، وهرعتُ إلى الموقع، وتواصلت مع الجهات الأمنية وتم تزويدها بالرقمين اللذيْن كانت تتواصل منهما الخاطفة.

وقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليها، وهي من الجنسية البرماوية، وتم تسليم الطفلة وهي في أتم صحة وعافية إلى ذويها؛ الذين قدموا شكرهم وتقديرهم لرجال الأمن في استعادة طفلتهم في وقت وجيز؛ فيما تولت الجهات الأمنية التحقيق، وتم إحالة الحادثة إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

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